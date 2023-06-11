В Індонезії почалось виверження сумнозвісного вулкана Анак Кракатау
Джерело:УНН
На індонезійських островах прокинувся вулкан, що спав останні роки. Власне, розташований він між островами Ява і Суматра однієї з проток. Його назва – Анак Кракатау.
У неділю, 11 червня, ЗМІ почали активно писати, що в Зондській протоці в Індонезії було виверження вулкана Анак Кракатау. Він викидав попіл на висоту у три кілометри.
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Влада не оголошувала евакуацію
Зазначимо, що цей вулкан вивергався щонайменше сім разів з вечора п'ятниці, 9 червня. Це підтвердили у Центрі вулканології та геологічної небезпеки Індонезії.
Там також заявили, що це було найтриваліше виверження від 2018 року – тоді воно спричинило смертоносне цунамі вздовж узбережжя Яви та Суматри.Зверніть увагу! Попри масштаби катастрофи, повідомлень про постраждалих чи жертв цього разу не було. Окрім того, влада не видавала наказів про евакуацію населення. Очевидно, тому що найближчий населений пункт від цього вулкана розташований за 16,5 кілометра.
Камера фіксувала спалахи лави та продовження виверження Анак Кракатау до ранку суботи, 10 червня.
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Що робити у разі виверження вулкана
На щастя, в Україні немає вулканів, що можуть спричинити серйозні катастрофи для людей та природи. Однак чимало українці, як відомо, розкидані по всьому світу.
Чимало з них земляків перебуває у місцях за кордоном, де є багато діючих вулканів. Ці поради будуть для них корисними. Отже, у разі виверження вулкана:
- слухайте місцеву владу, рятувальні служби та метеорологічні організації – вони надаватимуть актуальну інформацію про небезпеку, рівень загрози та заходи, які потрібно вжити;
- уникайте його найближчої зони впливу – залежно від масштабів виверження ця зона може бути різною; важливо триматись якомога далі від потенційно небезпечних ділянок, де можливі викиди попелу, лави, газів та інших матеріалів;
- використовуйте захисне спорядження – носіть захисну маску або прикладайте до обличчя вологу тканину, аби уникнути вдихання токсичних речовин;
- підготуйтесь до евакуації – зокрема, підготуйте необхідні речі: документи, ліки, одяг та засоби гігієни, а також майте при собі запас їжі та води на кілька днів.