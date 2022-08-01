Аналітик пояснив, які "але" є у відмові ЄС від російського вугілля

Ембарго на російське вугілля, в умовах економічної кризи, має певні нюанси. Криза ця, переважно торкнулась країн Європи – є проблеми із вугіллям, газом та нафтою.

Про це 24 каналу розповів аналітик Андрій Вігірінський. Він також зазначив, що ті обмеження, що стосуються ключових статей доходів росії, розпочались із вугілля.

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"Торік, постачання цієї сировини до Європи, сягнуло 47 мільйонів тон. Сьогодні, нам недоступна російська статистика, але, що таке ці 47 тон – це 1/6 споживання Китаю на рік, хоча це країна, яка є найбільшим видобувачем вугілля у світі", – пояснює Вігірінський.

Коли ми говоримо про те, що Європа відмовляється від російського вугілля, то це не настільки болісно для країни-агресорки, як відмова від газу,

– каже аналітик.

За його словами, Європа у травні закупила найбільшу кількість газу, адже вони розуміли, що доведеться відмовлятись і шукати нові шляхи постачання.

Новий вугільний гравець для Європи – Казахстан

За словами Вігірінського, новим постачальником буде Казахстан, який раніше, частину вугілля надсилав до Китаю. Постачанням вугілля до Китаю тепер займається росія.

Минулого року, можна було говорити про вугілля, вартістю до 200 доларів, то сьогодні ця сума – близько 380 доларів за тонну, зазначає аналітик.

Якщо ми говоримо про втрати доходів росії від європейських обмежень, то вона не може втратити кошти, адже вона просто відправить його на інші маршрути, у інші країни,

– переконаний Андріц Вігірінський.

"Вугілля – це той товар, який можна постачати і залізницею, і морем. На відміну від газу, який потребує або ГТС, або СПГ. Тому й так швидко вдалось знайти альтернативу у Європі, адже є більше постачальників та більше шляхів для транспортування", – резюмує фахівець.

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