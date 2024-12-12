Росіяни атакують слабкі точки ЗСУ під Покровськом і просунулися ще на 4 напрямках: аналіз ISW

Що змінилося на фронтах в Україні та Росії упродовж 11 грудня, розповів Інститут вивчення війни. Також аналітики показали оновлені карти боїв.

24 Канал із посиланням на ISW переказує основні висновки. Зокрема, на яких ділянках фіксували просування окупантів.

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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від ISW від 12 грудня

Російські війська незначно просунулися в Курській області. Геолокаційні кадри показують, що це сталося на південь від Новоіванівки, на південний схід від Кореневого, під час механізованого штурму.

області. Геолокаційні кадри показують, що це сталося на південь від Новоіванівки, на південний схід від Кореневого, під час механізованого штурму. 10 і 11 грудня росіяни продовжували наступальні дії на Харківському напрямку, але підтверджених просувань не зробили. Росіяни стверджували, що просунулися до Вовчанська, але ISW не знайшов підтвердження цієї заяви.

напрямку, але підтверджених просувань не зробили. Росіяни стверджували, що просунулися до Вовчанська, але ISW не знайшов підтвердження цієї заяви. 11 грудня російські війська продовжували наступ на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна, але підтвердженого просування не зробили. Це ж стосується Сіверського напрямку та напрямку на Часів Яр.

напрямку та напрямку на Часів Яр. Російські війська незначно просунулися в межах Торецька . Геолокаційні кадри показують, що це сталося вздовж вулиці Фабрична в центрі міста.

. Геолокаційні кадри показують, що це сталося вздовж вулиці Фабрична в центрі міста. Російські війська продовжують досягати тактичних успіхів на південь від Покровська, атакуючи слабкі точки ЗСУ з наміром безпосередньо атакувати Покровськ із півдня. Геолокаційні кадри показують, що просування були в західній частині Нового Труда та на південь від Даченського. Російські сили стоять вже приблизно за 6 кілометрів від Покровська.

Карти бойових дій війни в Україні й Росії 11 грудня / Ілюстрації ISW

Також вони просунулися на південь від Курахового . Геолокаційні кадри показують, що це сталося на південний захід від Дальнього.

. Геолокаційні кадри показують, що це сталося на південний захід від Дальнього. Російські війська просунулися і на північ від Вугледара 11 грудня. Геолокаційні кадри показують, що вони пройшли до позицій по вулиці Перемоги у Веселому Гаю.

11 грудня. Геолокаційні кадри показують, що вони пройшли до позицій по вулиці Перемоги у Веселому Гаю. Російські війська продовжували інтенсивні наступальні дії в районі межі Донецької та Запорізької областей, але не зробили жодного підтвердженого просування.

областей, але не зробили жодного підтвердженого просування. 10 і 11 грудня росіяни продовжували наступальні дії на заході Запорізької області в районі Новоандріївки й П'ятихаток, але не просувалися. На Дніпровському напрямку, зокрема біля острова Козацький, теж наступали, але не просунулися.

Інститут вивчення війни зауважив, що російські війська продовжують досягати тактичних успіхів на південь від Покровська, атакуючи слабкі точки ЗСУ. Також вони просунулися в Курській області та на Торецькому, Кураховому і Вугледарському напрямках.