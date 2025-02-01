Зафіксовано просування росіян одразу на трьох напрямках: аналіз карт фронту від ISW

Російські війська продовжують атакувати позиції українських військових на фронті. Впродовж доби ворог мав незначне просування на фронті.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

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Як змінилася ситуація на фронті

Російські війська намагаються просунутися на захід від Курахового . Геолокаційні кадри, опубліковані 30 січня, вказують на те, що росіяни нещодавно просунулися на північ від Сухих Ялів і, ймовірно, прорвалися вздовж лінії Зеленівка – Сухі Яли – Янтарне.

. Геолокаційні кадри, опубліковані 30 січня, вказують на те, що росіяни нещодавно просунулися на північ від Сухих Ялів і, ймовірно, прорвалися вздовж лінії Зеленівка – Сухі Яли – Янтарне. Російські війська продовжили атаки на українському виступі в Курській області 31 січня. Втім, ворогу не вдалося просунутися.

31 січня. Втім, ворогу не вдалося просунутися. Російські війська провели обмежені наземні атаки на північ від Харкова в районі Липців та в районі Вовчанська 30 і 31 січня. Втім, просування ворога не зафіксовано.

в районі Липців та в районі Вовчанська 30 і 31 січня. Втім, просування ворога не зафіксовано. Окупаційні війська продовжують вести наступальні операції на Куп'янському напрямку . 30 і 31 січня вони атакували на схід від Куп'янська в районі Петропавлівки і на південний схід від Куп'янська в районі Піщаного.

. 30 і 31 січня вони атакували на схід від Куп'янська в районі Петропавлівки і на південний схід від Куп'янська в районі Піщаного. Також росіяни намагалися просунутися на Борівському напрямку , втім, успіху не мали. Російські війська продовжували наступати на північний схід від Борової біля Нової Кругляківки і Загризового та на схід від Борової біля Копанок 30 і 31 січня.

, втім, успіху не мали. Російські війська продовжували наступати на північний схід від Борової біля Нової Кругляківки і Загризового та на схід від Борової біля Копанок 30 і 31 січня. Окупаційні війська змогли просунутися на північний схід від Лиману. Геолокаційні кадри, опубліковані 31 січня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Ямполівки. Росіяни продовжували наступати біля Зеленої Долини, Колодязів, Балки Журавки (колишнє Невське), Ямполівки, Тернів і Новолюбівки. Також є просування і на південний схід від Борової біля Новомихайлівки.

Ситуація на фронті станом на 23 січня / Карти ISW

Російські війська продовжили наступальні операції на Сіверському напрямку 31 січня, але не просунулися вперед. Також ворогу не вдалося просунутися в напрямку Часового Яру .

31 січня, але не просунулися вперед. Також ворогу не вдалося просунутися в напрямку . Зафіксовано просування окупаційних військ на Торецькому напрямку . Геолокаційні дані, опубліковані 30 січня, вказують на те, що російські сили нещодавно просунулися в Петрівці і ліквідували кишеню між Торецьком і Щербинівкою. Додаткові геолокаційні дані, опубліковані 30 січня, вказують на те, що окупанти нещодавно просунулися в південному Торецьку.

. Геолокаційні дані, опубліковані 30 січня, вказують на те, що російські сили нещодавно просунулися в Петрівці і ліквідували кишеню між Торецьком і Щербинівкою. Додаткові геолокаційні дані, опубліковані 30 січня, вказують на те, що окупанти нещодавно просунулися в південному Торецьку. Також росіяни просунулися в напрямку Покровська. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 січня, вказують на те, що російські війська нещодавно незначно просунулися на захід від Котлиного.

Геолокаційні кадри, опубліковані 29 січня, вказують на те, що російські війська нещодавно незначно просунулися на захід від Котлиного. Російські війська продовжили проводити наступальні операції на Курахівському напрямку 31 січня. Ворог атакував в районі Костянтинополя та Андріївки і в районі Розлива та Зеленівки 30 та 31 січня.

31 січня. Ворог атакував в районі Костянтинополя та Андріївки і в районі Розлива та Зеленівки 30 та 31 січня. Крім того, окупанти намагалися штурмувати біля Великої Новосілки 31 січня, але не досягли жодних успіхів.

31 січня, але не досягли жодних успіхів. Росіяни продовжували проводити обмежені наступальні операції на Запорізькому напрямку 31 січня, але не мали успіху.

Отже, підсумовуючи зведення ISW, можна зробити висновок, що окупанти мали просування за останню добу поблизу Лиману, на Торецькому напрямку, біля Покровська.