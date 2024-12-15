Які наслідки матиме використання Росією солдатів КНДР у штурмах: аналіз ISW

Здатність Північної Кореї враховувати уроки, отримані під час бойових дій разом з Росією, значно погіршиться за умов виснаження солдатів КНДР на рівні російських військових.

Про це повідомили фахівці Інституту вивченні війни (ISW) проаналізували дані щодо участі північнокорейських військ у штурмах проти українських сил на Курщині, інформує 24 Канал.

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Довідково. Президент України Володимир Зеленський заявив 14 грудня, що російські військові задіяли північнокорейських солдатів у піхотних атаках у Курській області.

Війська КНДР задіяні у війні

Російські військові включають "значну кількість" північнокорейських солдатів до складу російських підрозділів, що діють у Курській області. Ба більше, північнокорейські солдати вже зазнали "помітних" втрат.

Зеленський додав, що російські війська задіяли північнокорейських солдатів у наступальних операціях у Курській області, але в майбутньому можуть використовувати їх на інших ділянках фронту.

"Це перша заява українського офіційного представника про те, що північнокорейські війська проводять наступальні операції", – підкреслили аналітики.

До цього, як уточнили в ISW, міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю південнокорейській телекомпанії KBS заявив, що українські війська беруть участь у "невеликих" зіткненнях з північнокорейськими військами в Курській області.