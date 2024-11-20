У Сумах попрощалися з 14-річною Анастасією Боровик, яка загинула від російської ракети

20 листопада в Іллінській церкві у Сумах попрощалися з 14-річною Анастасією Боровик. Вона трагічно загинула 17 листопада через влучання російської ракети біля багатоповерхівки.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на "Суспільне Суми". На церемонію прощання прийшли рідні, друзі, однокласники та вчителі.

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Мріяла стати криміналістом і завжди допомагала іншим

У Сумах провели в останню путь 14-річну Анастасію Боровик, яка загинула 17 листопада через удар російської ракети. Однокласники згадують Анастасію як світлу, добру людину, яка завжди підтримувала інших.

Колись вона дала мені притулок, коли я не мала де жити. Я це пам’ятатиму все життя,

– розповіла Єлизавета Черткова.

Інший однокласник, Іван Сисенко, поділився, що сидів із нею за однією партою кілька років.

Вона була відзивчива, добродушна, завжди допомагала. Просто не можу повірити, що її вже немає,

– сказав він.

Анастасія навчалася у школі №15 і мріяла стати криміналістом. Директорка школи Світлана Гончаренко розповіла, що дівчина нещодавно приходила до школи дізнатися свої оцінки.

Це величезна втрата для всіх нас. Вона була єдиною зі школи, хто жив у тому мікрорайоні. Ніхто до останнього не вірив, що це могла бути вона,

– сказала вона.

До слова, внаслідок російського удару по Сумах 17 листопада загинули 12 людей. Зокрема, двоє дітей – 9-річний хлопчик і 14-річна дівчинка. 84 жителі багатоповерхівок, з яких 12 – діти, отримали травми різного ступеня тяжкості.