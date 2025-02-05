"Коханий не дочекався місяць": журналістка Анастасія Федченко народила донечку

4 січня на Донеччині поліг офіцер 35-ої бригади морської піхоти Андрій Кузьменко. Через місяць після трагедії його дружина Анастасія Федченко народила їхню спільну дитину.

Про народження донечки редакторка телеканалу "Перший" і журналістка "Новинарні" сповістила у дописі в Facebook, передає 24 Канал.

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"Вона схожа на нього"

"Однією українкою стало більше. Знайомтесь: Катерина Андріївна.

Наша найпрекрасніша дівчинка, на яку ми з Андрієм так чекали", – поділилася жінка. Вона зауважила, що рівно місяць її коханий не дочекався народження дитини.

Анастасія розповіла, що ім'я донечці обирав саме чоловік. "Її вдягнули в льолі та шапочки, які ми обирали разом: я скидала фотографії, чоловік схвалював. Вона схожа на нього, і в неї найкрасивіші щоки", – йдеться у дописі журналістки.

Жінка зізналася, що попри велике щастя, яке подарувала їй новонароджена, вона не може припинити думати про свою втрату.

Вчора у пологовому зі мною мав бути Андрій: тримати за руку і годувати з ложки. Водити до вбиральні, підтримуючи під лікоть, і взувати гумові капці. Минув би всього тиждень від початку його відпустки. Ми би ще встигли набутися разом, утрьох, перед поверненням чоловіка на війну,

– ділиться болем Анастасія.

Журналістка пообіцяла, що роститиме маленьку Катрусю за двох.

Нагадаємо, що 10 січня у Києві відбулося прощання з Андрієм Кузьменком. У 2023 році він добровільно став на захист України. Спочатку ніс службу на Херсонщині, а пізніше на Донеччині, де і прийняв свій останній бій. До війни чоловік працював редактором видання "Новинарня".