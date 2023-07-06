Випромінювала справжнє добро: спогади про медійницю Анастасію Сенів, яка загинула у Львові

Ракетний удар по Львову станом на вечір 6 липня забрав життя 5 людей. Серед них 32-річна медійниця Анастасія Сенів та її мама Мирослава Садова.

Офіційно Анастасія працювала у регіональному відділенні "Укрпошти". Однак від початку вторгнення вона допомагала журналістам видання Varta1 з наповненням сайту на вечірніх змінах. Остання її зміна як медійниці завершилася опівночі 6 липня – за менш ніж 3 години до ракетного удару по Львову.

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Спогади про Анастасію Сенів

Головна редакторка львівського видання Varta1 Роксолана Зінкевич розповіла, що від початку повномасштабного вторгнення Анастасія працювала асистенткою журналіста на волонтерських засадах, а згодом допомагала з наповненням сайту на вечірніх змінах і повноцінно працювала на стрічці новин.

Про Анастасію Роксолана Зінкевич згадує як про надзвичайно світлу людину, яка багато часу приділяла волонтерству і завжди могла прийти на допомогу в будь-якій скрутній ситуації.

Про Анастасію у нас лише неймовірно позитивні думки. Це надзвичайно світла людина. Якщо взяти до уваги багатьох моїх знайомих, друзів чи близьких людей, то саме вона була такою людиною, яка випромінювала справжнє добро та гарну енергетику. Вона була надзвичайно активною, займалась волонтерством у благодійному фонді, також була парафіянкою Львівської Катедри. Добра, чуйна дівчина, за якою ніколи не було ніякого негативу,

– розповіла Зінкевич.

У 2009 році Анастасія закінчила ІТ коледж Національного університету "Львівська політехніка" за спеціальністю “Організація та експлуатація поштового зв’язку”. Під час навчання була старостою групи. У підсумку вона закінчила навчання на відмінно, вступила до Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова, яку закінчила з відзнакою.

Крім того, Анастасія мала найближчим часом вийти заміж та готувалася до весілля. Її наречений зараз шокований горем.