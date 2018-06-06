16:49
6 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
18°C 11°C
  • четвер
    22°C 9°C
  • п'ятниця
    24°C 11°C
  • субота
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Поклонська проти Романових. Мисливці за поцілунками
Вєсті Кремля
00:07, сьогодні
Вєсті.UA. Лицарі ГПУ. Коштовності Тимошенко
Вєсті.UA
21:59, 5 червня
Зсув у Чорноморську: чому за свою халатність мають відповідати чиновники
ЦРУ
09:00, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. За валюту і під ковпаком КДБ: Проституція в Союзі
Згадати все
13:03, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Анастасія Приходько анонсувала зміну професії: деталі

876 Читать новость на русском
Анастасія Приходько змінює професію
Анастасія Приходько змінює професію

Українська співачка Анастасія Приходько майстерно підриває мережу новими публікаціями. Так, у соціальній мережі артистка повідомила, що пробує свої сили в іншій творчій сфері.

Як відомо, Анастасія Приходько гостро засуджує всіх українських співаків, які в час війни на Донбасі гастролюють Росією та виступають на урочистих концертах. Свою позицію артистка пояснює, що в такий непростий час українці "не мають бити поклони в Кремлі". 

Читайте також: Приходько закликала до рішучих дій через виступи українських артистів у Росії

Проукраїнська позиція Анастасії Приходько знайшла відгомін у телепроекті "Секретний фронт", де зірка спробує себе в ролі нової ведучої. Програма розсекречує деталі холодної війни на Сході України та демонструє, як Росія веде інформаційну політику проти держави. 

Зустрічайте: нова ведуча "Секретного фронту",
– написала Анастасія Приходько. 

Окрім анонсу, зірка показала кадри з запису проекту. У "Секретному фронті" співачка постає у стриманому офіційному образі, що дуже личить співачці. 

Нагадаємо, що нещодавно відома співачка Анастасія Приходько прокоментувала позбавлення всіх українських нагород співака Йосипа Кобзона, який підтримує псевдореспублік. Артистка зауважила, що спершу треба "розбиратися" з українськими зірками, які активно гастролюють у РФ. Зокрема, мова йде про скандальний виступ Віталія Козловського у Москві 9 травня. 

Теги: LifeStyle Музика Новини України Анастасія Приходько
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Готовы ли украинцы потерять Донбасс ради целостности остальной Украины и независимости от РФ?
сьогодні, 15:05 Готовы ли украинцы потерять Донбасс ради целостности остальной Украины и независимости от РФ?
Семен Кабакаєв 1721
День журналіста: підбірка найепічніших курйозів у прямому ефірі
сьогодні, 13:01 День журналіста: підбірка найепічніших курйозів у прямому ефірі
Юліана Вінтюк 4438
Гібридне піратство в Азовському морі: чого прагне РФ та що може Україна
сьогодні, 12:01 Гібридне піратство в Азовському морі: чого прагне РФ та що може Україна
Олексій Чибісов 1247
Як при дефіциті зарплатні лікарям вдається накопичувати мільйони готівкою
сьогодні, 11:00 Як при дефіциті зарплатні лікарям вдається накопичувати мільйони готівкою
Олександра Устінова 1004
До Дня журналіста: 7 українських репортерів та публіцистів, яких знають у світі
сьогодні, 10:01 До Дня журналіста: 7 українських репортерів та публіцистів, яких знають у світі
Настя Сукач 5105
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук