Анастасія Приходько анонсувала зміну професії: деталі
Українська співачка Анастасія Приходько майстерно підриває мережу новими публікаціями. Так, у соціальній мережі артистка повідомила, що пробує свої сили в іншій творчій сфері.
Як відомо, Анастасія Приходько гостро засуджує всіх українських співаків, які в час війни на Донбасі гастролюють Росією та виступають на урочистих концертах. Свою позицію артистка пояснює, що в такий непростий час українці "не мають бити поклони в Кремлі".
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Проукраїнська позиція Анастасії Приходько знайшла відгомін у телепроекті "Секретний фронт", де зірка спробує себе в ролі нової ведучої. Програма розсекречує деталі холодної війни на Сході України та демонструє, як Росія веде інформаційну політику проти держави.
Зустрічайте: нова ведуча "Секретного фронту",
– написала Анастасія Приходько.
Окрім анонсу, зірка показала кадри з запису проекту. У "Секретному фронті" співачка постає у стриманому офіційному образі, що дуже личить співачці.
Нагадаємо, що нещодавно відома співачка Анастасія Приходько прокоментувала позбавлення всіх українських нагород співака Йосипа Кобзона, який підтримує псевдореспублік. Артистка зауважила, що спершу треба "розбиратися" з українськими зірками, які активно гастролюють у РФ. Зокрема, мова йде про скандальний виступ Віталія Козловського у Москві 9 травня.