Анастасія Приходько анонсувала зміну професії: деталі

Українська співачка Анастасія Приходько майстерно підриває мережу новими публікаціями. Так, у соціальній мережі артистка повідомила, що пробує свої сили в іншій творчій сфері.

Як відомо, Анастасія Приходько гостро засуджує всіх українських співаків, які в час війни на Донбасі гастролюють Росією та виступають на урочистих концертах. Свою позицію артистка пояснює, що в такий непростий час українці "не мають бити поклони в Кремлі".

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Проукраїнська позиція Анастасії Приходько знайшла відгомін у телепроекті "Секретний фронт", де зірка спробує себе в ролі нової ведучої. Програма розсекречує деталі холодної війни на Сході України та демонструє, як Росія веде інформаційну політику проти держави.

Зустрічайте: нова ведуча "Секретного фронту",

– написала Анастасія Приходько.

Окрім анонсу, зірка показала кадри з запису проекту. У "Секретному фронті" співачка постає у стриманому офіційному образі, що дуже личить співачці.

Допис, поширений Анастасія Приходько (@prykhodko_official) 5 Чер 2018 р. о 11:55 PDT

Нагадаємо, що нещодавно відома співачка Анастасія Приходько прокоментувала позбавлення всіх українських нагород співака Йосипа Кобзона, який підтримує псевдореспублік. Артистка зауважила, що спершу треба "розбиратися" з українськими зірками, які активно гастролюють у РФ. Зокрема, мова йде про скандальний виступ Віталія Козловського у Москві 9 травня.