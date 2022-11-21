Ризикуючи собою, вивозив людей у човні: Зеленський нагородив сміливого чоловіка з Херсонщини

У селищі Архангельське, під час російської окупації, чоловік допомагав евакуювати людей. Він транспортував краян на власному човні.

Про це розповів очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

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Допомагав розвідникам

Сміливого українця з Архангельського звати Анатолій Майстренко. Він засновник фермерського господарства "Південне", а нині пенсіонер. Чоловік ризикував життям і на власному човні кілька місяців возив через річку Інгулець людей, які рятувалися від російських загарбників.

На тимчасово окуповані території Анатолій Віталійович доправляв розвідників та гуманітарні вантажі, – зазначив Янушевич.

За це президент України Володимир Зеленський нагородив Анатолія орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Кого ще нагородив президент

На сайті Президента України опублікували указ про відзначення державними нагородами за громадянську мужність і самовідданість сімох українців. Двох з них нагородили посмертно.

Президент ухвалив нагородити орденом За заслуги ІІІ ступеня жителя міста Снігурівка Миколаївської області Віктора Тодорова і пенсіонера з Чернівецької області Миколу Шевчука.

Ордени "За мужність" ІІІ ступеня отримали:

підприємиця з Тростянця Сумської області Вікторія Іванова (посмертно);

лікарка Ізюмської центральної міської лікарні Піщанської Богоматері у Харківській області Юрія Кузнецова;

тренер-викладач спортивного клубу "Олімпієць" Боромлянської сільської ради Сумської області Сергія Проневича (посмертно);

великобудищанський сільський голова Миргородського району Полтавської області Микола Шаблій.

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Пенсіонер з Буковини віддав всі заощадження на ЗСУ

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