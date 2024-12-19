Страшна трагедія для родини: на війні разом загинули батько та син із Полтавщини

Батько та син разом стали на захист України й в один день загинули на фронті. Героям було 45 і 24 роки відповідно.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Лубенську міську раду.

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Батько та син разом повернулися на щиті

Українські захисники Анатолій Шаповал та його син Євгеній Шаповал разом загинули під час виконання бойового завдання. 13 грудня 2024 року Герої отримали несумісні з життям поранення.

Як розповіли у Лубенській міськраді, Анатолій Шаповал – 45-річний захисник України. Він став на захист держави у 2019 році. Нині він був водієм протитанкового відділення роти вогневої підтримки військової частини. Його 24-річний син Євгеній боронив державу разом з батьком. Він був вогнеметником роти вогневої підтримки військової частини.

Анатолій Шаповал народився 10 лютого 1979 року у селі Терни на Полтавщині. Чоловік закінчив В'язівську загальноосвітню школу, здобув професію водія-тракториста. Згодом він пройшов службу у Збройних Силах України та після повернення створив сім'ю. Чоловік виховував 2 синів та працював у різних охоронних і будівельних фірмах Києва, а згодом – водієм в агрокомпанії "КЕРНЕЛ".

У 2019 році Анатолій вирішив стати на захист України. Чоловік підписав контракт і проходив службу у місцевій військовій частині на Полтавщині.

Його сину Євгенію Шаповалу 2 січня могло б виповнитися 25 років. Чоловік у 2015 році закінчив Лубенську загальноосвітню школу №4, а після – вступив до коледжу. Паралельно юнак також навчався у Київському Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Чоловік попрацював у Лубенському лісництві, але у 2020 році вирішив приєднатися до батька і також став на захист України.

Схиляємо голови в глибокій скорботі. Жодні слова не можуть полегшити цей біль. Але вклоняємося і щиро співчуваємо родині Героїв: дружині, мамі, батьку, сину, брату, всім рідним та друзям. Герої, воїни-захисники віддали своє життя за наш спокій, за те, щоб ми бачили нові світанки й посмішки коханих людей, чули спів птахів і дитячий сміх,

– висловлюють шану Героям у міськраді.

Редакція 24 Каналу також висловлює щирі співчуття рідним і близьким Анатолія та Євгенія. Світла та вічна пам'ять.

У міськраді додали, що прощання із захисниками відбудеться 19 грудня.