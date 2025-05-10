Малюк звільнив з посади спецслужбовця СБУ Лойфа після розслідування журналістів

Керівника Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Анатолія Лойфа звільнили з посади. Рішення ухвалив голова СБУ.

Про це у коментарі 24 Каналу повідомили в пресслужбі Служби безпеки України.

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Що відомо про звільнення Лойфа

Керівника Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Анатолія Лойфа звільнили з посади.

У пресслужбі Служби безпеки України повідомили, що рішення про звільнення ухвалив особисто голова СБУ Василь Малюк.

Анатолія Лойфа, керівника Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму, звільнено із займаної посади за рішенням голови Служби безпеки України,

– повідомили в пресслужбі.

Зауважимо, що перед цим УП опублікувала розслідування про спецслужбовців СБУ, які святкували день народження Костянтина Коломійця, що опікується охороною власника підсанкційної букмекерської контори "Паріматч" Сергія Портнова. Серед них зокрема фігурував Анатолій Лойф.

Нагадаємо, що напередодні також стало відомо, що СБУ викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти України. Затриманими виявилися два колишніх українських військових.