Що відомо?

Андрій Білецький за фахом – історик. Як розповіла Тетяна, той знає історію будь-якої країни – і навіть розбудивши посеред ночі він може описати політику, державний устрій чи економіку.

При цьому, коли ми познайомились, він ніколи не виїздив за кордон. І я вмовила його їздити кудись хоча б раз на рік. Кожного разу він був неймовірно щасливий бачити світ на власні очі,

– розповідає дружина командира.

Проте з початком повномасштабного вторгнення все змінилося. Замість відпочинку на узбережжі морів та океанів, родині доводиться проводити відпустки у прифронтових містах – дивляться, що командир розбудував нового для своїх підрозділів. Саме це стає його головною віддушиною.

"Коли Андрій приїжджає додому, то діти, собаки, коти – всі на нього накидаються. Після цього я можу його обняти. Кожен, хто зараз на фронті знає, заради чого він там. Кожен воює заради того, щоб йому було куди повернутися", – каже Тетяна Даниленко.

Третій армійській корпус поділився відео, яке стало частиною рекрутингової компанії "Ми тут щоб жити". Вона об'єднує історії військових та їхніх сімей і розповідає, як їм вдається поєднувати оборону України з турботою про близьких та особисте щастя.

Героями рекрутингової компанії стали добровольці. Колись вони були цивільними, які не планували поєднувати своє життя з армією. Але вони обрали служби, аби дати своїм дітям вибір – у якому місті жити, ким стати і яку професію обрати. Вони на війні, щоб воювати не довелось наступним поколінням.