"Назавжди 42": війна забрала життя колишнього журналіста з Луганська Андрія Бучака

Війна продовжує забирати найкращих синів та доньок України. Так, на фронті загинув колишній журналіст Андрій Бучак, який з 2014 року воював у лавах ЗСУ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дружину військового Олену Бучак.

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Загибель Андрія Бучака

Назавжди 42… Так рано ти пішов. Коханий чоловік, вірний друг завжди готовий прийти на допомогу, веселий, трішки романтик, мріяв, насолоджувався життям, любив подорожувати. Справжній патріот, любив Україну та боровся за її свободу. Ти завжди будеш в моєму серці. Твоя воля та дух робили мене сильною. Намагатимусь жити за нас двох як би важко це не було. Герої не вмирають,

– написала жінка.

Андрій Бучак у 2000-х працював журналістом у Луганську. До війська чоловік долучився у 2014 році. До цього був учасником луганського Майдану.

Андрій Бучак загинув на війні / фото дружини захисника

За даними порталу "Повернись", Андрій Бучак зник 13 серпня 2024 року біля села Водяне (Донецька область). Як повідомляє Інститут масової інформації, Андрій Бучак став 93 медійником, який загинув унаслідок повномасштабної агресії Росії.