24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого українського захисника Андрія Бурби. Вічна пам'ять і слава Герою!
Двічі повертався на фронт після поранень: на Донеччині поліг 27-річний воїн Андрій Бурба
- В Донецькій області загинув 27-річний захисник Андрій Бурба з Сумщини.
- Він двічі повернувся на фронт після поранень і загинув 31 травня внаслідок удару російського дрона-камікадзе.
Україна втратила ще одного свого вірного сина. На Донеччині загинув 27-річний захисник з Сумщини Андрій Олександрович Бурба.
На фронт солдат 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" повернувся після поранень. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Роменську міську раду.
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Що відомо про Андрія Бурбу
Андрій Бурба народився 20 червня 1997 року в селі Перекопівка на Сумщині у працьовитій та дружній родині.
Рідні та близькі згадують його як світлу, доброзичливу людину, вірну своєму обов'язку, а у школі – відповідальним, старанним та щирим учнем.
Він любив спорт, зокрема легку атлетику та лижні перегони, а також брав участь у численних спортивних турнірах.
Після 9 класу пішов здобувати освіту бухгалтера, а потім працював на підприємствах агропромислового комплексу.
До лав ЗСУ Андрій вступив 29 травня 2024 року. Під час служби він отримав два поранення, але це не стало на заваді, і він повертався до побратимів.
На жаль, 31 травня 2025 року воїн загинув на Донеччині унаслідок удару російського дрона-камікадзе.
Коли Батьківщина покликала – став до зброї. Коли прийшла небезпека – не відступив,
– написали у Роменській міській раді.
У нього залишилася мама, бабуся, брати та сестри.
Аби віддати останню шану воїну, люди створили живий коридор, стоячи на колінах та зі сльозами на очах.
Прощання з Андрієм Бурбою / Фото Роменської міської ради