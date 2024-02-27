Кабмін призначив тимчасового очільника ДСНС

Уряд ухвалив нове кадрове рішення щодо глави Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Так, Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні ухвалив призначення нового очільника ДСНС.

Про кадрові зміни в керівництві ДСНС повідомили в телеграм-каналі Уряду.

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Зміна керівнцтва в ДСНС

Кабмін 27 лютого тимчасово поклав виконання обов'язків голови Державної служби з надзвичайних ситуацій на Андрія Даника.

Тимчасово покладено виконання обов'язків Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій на Даника Андрія Миколайовича,

– написав представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Із січня 2020 року Даник був начальником управління ДСНС України в Черкаській області.

Також 8 вересня 2023 року Кабінет міністрів видав розпорядження "Про тимчасове покладення виконання обов’язків першого заступника Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій на Даника Андрія Миколайовича".

Відомо, що Андрій Даник нагороджений:

Відзнакою МНС України "За відвагу в надзвичайній ситуації" II ступеня (2005 рік),

Почесною відзнакою МНС України (2009 рік),

Нагрудним знаком "Знак Пошани" (2014 рік),

Нагрудним знаком "За відвагу в надзвичайній ситуації" (2015 рік),

Орденом "За мужність" ІІІ ступеня (2015 рік),

Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (2017 рік),

медаллю "За оборону Авдіївки" (2017 рік),

пам'ятною медаллю "За оборону Маріуполя" (2017 рік),

Відзнакою Президента України "За участь в антитерористичній операції" (2017 рік),

Відзнакою МВС (2018 рік), Нагрудним знаком "За відзнаку в службі" (2018 рік),

Відзнакою Командувача об’єднаних сил "За звитягу та вірність" (2019 рік),

Відзнакою Командувача об’єднаних сил "Козацький хрест" ІІІ ступеня (2019 рік).

Крім цього відомо, що в серпні 2023 року Кабінет міністрів призначив виконуючим обов'язків голови ДСНС Володимира Демчука. З травня 2023 року він був заступником голови ДСНС.

Кабмін призначив нового очільника НАЗК

Уряд 25 серпня 2023 року звільнив Сергія Крука з посади голови ДСНС. Це пов'язано з перевірками у ДСНС, які проходили у рамках справи про авіакатастрофу в Броварах. У січні 2023 року у житловому кварталі Броварів впав гелікоптер ДСНС, на борту якого було керівництво Міністерства внутрішніх справ.

Кабінет міністрів 27 лютого призначив Віктора Павлущика головою Національного агентства з питань запобігання корупції.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль теж повідомив про затвердження Павлущика новим головою НАЗК. Він зазначив, що уряд продовжує розбудову антикорупційної інфраструктури, адже це одна з головних реформ.

За словами Шмигаля, уряд зі свого боку буде надійним партнером, бо від якості антикорупційної інфраструктури напряму залежить ефективність державного управління.