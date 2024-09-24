На війні загинув один із найкращих пластунів-розвідників Андрій Горохолінський, Че Гевара

На війні загинув один із найкращих пластунів-розвідників у Силах спецоперацій – 42-річний Андрій Горохолінський, пластове псевдо "Че Гевара". Він воював проти російських загарбників з 2014 року.

Андрій Горохолінський ще з початку АТО брав участь в силах оборони. Був добровольцем батальйону "Гарпун" з грудня 2014 по травень 2016 рік. З початку повномасштабного вторгнення мобілізувався знову.

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Брав участь у боях на різних фронтових напрямках. Кілька разів отримував поранення та травми. Нагороджений військовими відзнаками та медалями.

Служив оператором у 8 полку спеціального призначення ССО імені Князя Ізяслава Мстиславича.

Загинув в ніч з 22 на 23 вересня під час виконання бойового завдання на фронті, повідомили на сторінці Пласту.



На війні загинув пластун-розвідник Андрій Горохолінський / Фото з фейсбуку Юрія Юзича

Зазначають, що Горохолінський був одружений, разом із дружиною Наталією вони виховували сина Остапа.

Майже всі останні 10 років на війні

Про втрату повідомив також голова Крайової пластової ради Юрій Юзич. Він наголосив, що Горохолінський був одним із найкращих пластунів-розвідників у Силах спецоперацій.

"На фронті загинув один із кращих пластунів-розвідників у Силах спецоперацій – 42-річний Андрій Горохолінський (пластове псевдо "Че Гевара"). Майже всі останні 10 років на війні", – ідеться у дописі.



Андрій Горохолінський був на війні з2014 року / Фото з фейсбуку Юрія Юзича

Горохолінський був пластуном

До Пласту вступив 15-літнім юнаком в рідному в Кам’янці-Подільскому. Вихованець гуртка "Вовки" підготовчого курені імені Устима Кармелюка. Пластову присягу склав 1 травня 1999 року.

З вересня 2000 року навчався на філософському факультеті Львівського Національного університету імені Івана Франка. Студентом був заступником керівника пластового осередку в Кам’янці-Подільському.

Інструктор Подільского мілітарного вишколу. Підстаршина 7-го табору "Легіон" у 2001 році після кого вступив до старшого пластунства у Львові де став виховником в 21 курені імені Григорія Сковороди.

Співзасновник, ідейний та творчий натхненник бренду пластового однострою "Залізний Вовк".