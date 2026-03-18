Без батька залишилася 12-річна донька: на фронті загинув Андрій Грабовий
- Загинув майор поліції з Полтавської області Андрій Грабовий.
- У нього залишилися дружина, 12-річна донька, батьки та сестра.
Захищаючи Україну від російської армії, на фронті загинув 38-річний майор поліції з Полтавської області Андрій Грабовий. Його життя обірвалося у Донецькій області.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Як загинув Андрій Грабовий?
Згідно з оприлюдненою інформацією, майор поліції Андрій Валерійович Грабовий загинув на початку березня 2026 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Точної дати у поліції не вказують.
Він був інспектором взводу №2 роти №2 батальйону поліції особливого призначення ГУНП у Полтавській області. У чоловіка залишилися дружина, 12-річна донька, батьки та сестра. Андрію було 38 років.
Своє життя він присвятив службі людям і державі – понад 20 років віддав роботі в органах внутрішніх справ та Національній поліції України,
– ідеться у повідомленні.
Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким Андрія. Вічна пам'ять.
Кого ще втратила Україна у війні?
Наприкінці січня під час виконання бойового завдання біля Кутівки, що у Куп'янському районі, загинув Роман Цвик. Він служив воїн у роті вогневої підтримки у батальйоні тероборони однієї з військових частин.
Раніше підтвердили, що Володимир Базаря з Тернополя, який вважався зниклим безвісти з 14 березня 2024 року, загинув на війні. Захисник загинув на 39-му році життя під час виконання бойового завдання.
Також під час бойового завдання 6 березня на території Дніпропетровської області загинув 42-річний Петро Потапов. Захисник щонайменше три останні роки жив у Нововолинську, де і мобілізувався до ЗСУ.