12 разів виїжджав за кордон й не ходить у Раду: розслідування "Схем" про нардепа Холодова

Андрій Холодов – нардеп від "Слуги народу". Водночас про свої обов'язки він, вочевидь, забув. Політик з січня 2023 не був у Верховній Раді.

На сайті Верховної Ради мовиться, що Холодов не голосував із 21 січня 2023 року. Журналісти встановили, що нардеп разом з родиною перебуває за кордоном. Зокрема, на Кіпрі. Там розташований сімейний маєток. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Холодов виїжджав за кордон 12 разів.

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У 2022 році статистика відвідувань засідань – трохи краще. Холодов був присутнім на 46,75% голосувань. Також у розслідуванні мовиться, що нардеп дистанційно відвідує засідання комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, де є чинним заступником голови.

Олександр Корнієнко – перший заступник голови Верховної Ради – розповів, що гадки не має, де зараз Холодов. У Раді наголосили, що жодних відряджень за кордон у 2023 році Холодов не мав. Окрім того, з 21 січня йому не здійснювали жодних виплат.

Мені невідомо, де перебуває депутат Андрій Холодов. У сесійній залі, принаймні останніх кілька засідань, я його не бачив,

– мовиться у повідомленні.

Холодов розбудовує родинний бізнес

Окрім того, Холодов активно розбудовує сімейний бізнес. У грудні 2022 року його дружина – Катерина Шаховська – як новорічний подарунок для себе придбала частку у салоні краси LA SALUTE Sport&Beauty. Він розташований в столиці австрії – Відні. Коштував такий різдвяний сюрприз, за офіційними даними, 17,5 тисяч євро.

"У документі Катерина Шаховська вказала адресою маєток в елітному районі Відня. Будинок вартістю у 6 мільйонів євро був оформлений на дружину Холодова", – наголосили у розслідуванні.

До слова, Шаховська є кумою одіозної Оксани Марченко.

Також дружині Холодова належить салон весільних та вечірніх суконь.