Віддав життя за Україну: в боях на Курщині загинув оператор БпЛА з Рівненщини

Україна втрачає найкращих доньок та синів під час війни за свою незалежність. Зокрема, стало відомо про загибель захисника з Рівненщини.

У боях за Україну загинув військовий Андрій Карась, який перебував на території агресора як оператор БпЛА. Про це пише 24 Канал із посиланням на Костопільську міську раду.

Дивіться також Пишався, що допомагав Україні: на війні під Покровськом поліг 19-річний доброволець з Польщі

Ніколи не скаржився

Захисникові навіки лишилося 25 років. Він народився у Костополі. Захисник закінчив місцевий будівельно-технологічний коледж, а працював охоронцем у дитячому садку.

Його призвали на захист держави у липні 2024 року. Після загальновійськової підготовки він вивчився на оператора БпЛА, як і хотів. Потрапив на службу до відділення розвідки та коригування однієї з бригад Сил оборони.

Мама військового розповіла, що він був світлою, доброю людиною.

Любив природу, любив людей, займався ремонтом комп’ютерів. Від служби не тікав і не ховався,

– наголосила жінка.

Також вона пригадала, що після мобілізації він не скаржився, завжди казав, що у нього все нормально.

Солдат Андрій Карась загинув 23 січня 2025 року від вибухів та осколків у Суджанському районі Курської області.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким полеглого воїна.

У нього залишилися батьки, брат, племінники. Прощання пройшов 30 січня.