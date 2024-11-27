У боях у Курській області загинув молодий воїн із позивним "Смайлик"

Своє життя за Україну віддав молодий воїн Андрій Миколайович Кеба з Дніпропетровської області. Останній бій захисник прийняв на території Курської області Росії.

Бійцю було всього-на-всього 31 рік. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію Іларіонівської територіальної громади.

Дивіться також "Назавжди 42": війна забрала життя колишнього журналіста з Луганська Андрія Бучака

Що відомо про загибель українського захисника

Після закінчення дев’ятого класу Лозоватської неповної середньої школи Андрій здобув спеціальність газозварювальника. Почав трудовий шлях у рідному селі, а продовжив – в обласному центрі. Як зазначили у громаді, він був працелюбний з дитинства, був надією і підтримкою батьків, упевнено "крокувавши дорогою життя".

До війська чоловіка призвали 8 червня 2024 року. В навчальному центрі він вивчився на стрільця-санітара. У складі штурмового відділення військової частини спочатку воював на території Харківської області, пізніше виконував бойові завдання вже у Сумській області.

І скрізь мужній солдат гідно виконував свій священний обов’язок, відчуваючи відповідальність насамперед перед побратимами. Бойове завдання на Курщині стало останнім для Андрія,

– йдеться у повідомленні.

На жаль, життя 31-річного воїна, якому побратими дали позивний "Смайлик", обірвалося 14 листопада 2024 року внаслідок ворожого артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Новоіванівка Суджанського району Курської області, що на території країни-агресорки.



Андрій Кеба загинув на війні / Фото Іларіонівська ТГ

"Важко знайти слова, які б загоїли рани на серці батьків та родичів загиблого. Він назавжди залишиться в пам'яті односельців чуйним, добрим, позитивним. Боляче усвідомлювати, що десь ходить його наречена, з якою він так і не зустрівся... Вічна слава і доземний уклін тобі, воїне-Герою", – додали в громаді.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває непоправній втраті. Вічна слава та пам'ять Герою!