Після 10 років в російській тюрмі в Україну повернули політв'язня Андрія Коломійця, – МЗС

В Україну повернули політв'язня Андрія Коломійця, що відбув 10 років несправедливого покарання у російській тюрмі. Чоловіка затримали ще у 2015 році та засудили в тимчасово окупованому Криму.

Деталі в п'ятницю, 11 липня, на пресконференції розповів речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Ми-Україна".

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Що відомо про звільнення

Андрій Коломієць брав участь у Євромайдані. У 2015 році росіяни сфабрикували проти нього звинувачення і засудили до 10 років позбавлення волі.

По завершенню строку країна-агресорка депортувала політв'язня до російсько-грузинського кордону.

Щойно посольство України в Грузії дізналося про це, консули встановили з ним контакт, допомогли з документами й після цього організували переїзд в Україну,

– розповів Тихий.

Нагадаємо, Андрія Коломійця затримали за підозрою в зберіганні наркотиків. Згодом його звинуватили в замаху на вбивство співробітників спецпідрозділу "Беркут" під час Революції Гідності. У 2016 році чоловіка засудили до 10 років позбавлення волі у колонії суворого режиму.