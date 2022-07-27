Андрій Костін став новим генпрокурором: що про нього відомо

Верховна Рада 27 липня призначила новим генпрокурором Андрія Костіна. Він замінив на посаді Ірину Венедіктову.

Що відомо про нового очільника Генпрокуратури та чому в Офісі Президента на нього покладають великі надії – читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо Рада підтримала призначення Костіна новим генпрокурором України

Що відомо про Андрія Костіна: біографія

Андрію Костіну 49 років, він родом з Одеси. Саме там він здобув освіту (в Одеському державному університеті ім. Мечникова за спеціальністю "Правознавство") та тривалий час працював.

Початок кар'єри

Костін починав кар'єру з посади юриста, працював у різних адвокатських компаніях. Згодом став співзасновником та директором адвокатської компанії "Право" в Одесі, керував міжнародним напрямом.

Він був заступником голови Ради адвокатів Одеської області, Одеської обласної колегії адвокатів. Очолював комітет міжнародних відносин у Національній асоціації адвокатів України. Заснував громадське об'єднання "Одеський дипломатичний клуб". Має звання заслуженого юриста України.

У 2010 році Костіна обрали до міськради Одеси від партії Арсенія Яценюка "Фронт змін". У 2019 році він пройшов до Верховної ради від "Слуги народу". Балотувався за №108 загального списку кандидатів.

Шлях у політиці

Видання "Радіо Свобода" пише, що Костін знає очільника ОП Андрія Єрмака і спілкується з ним вже "багато років". У 2019-му нібито саме Єрмак порадив включити Костіна до списку "Слуги народу".

Андрій Костін був заступником керівника правового комітету ВР Ірини Венедіктової, а з 14 січня 2020 очолив його після призначення Венедіктової в.о. директором ДБР, а потім генпрокурором.

З травня 2020 Костін входив до складу ТКГ із врегулювання ситуації на Донбасі, працював у підгрупі з політичних питань. Певний час виконував обов'язки першого заступника глави української делегації у Тристоронній контактній групі.

2021 року Андрій Костін був одним з основних претендентів на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, але вибув з конкурсу.

Як виявили журналісти "Схем", у трьох членів відбіркової комісії був ймовірний конфлікт інтересів через зв'язки з Костіним. Зрештою він вибув із конкурсу: жоден із міжнародних членів відбіркової комісії не проголосував "за" його доброчесність.

Наприкінці березня – квітня 2022 року Костін брав участь у переговорах з росією щодо підготовки проекту договору про гарантії безпеки України.

Скандали

У 2020 році Костін став одним із 19 "слуг народу", який орендував житло за бюджетний кошт, задекларувавши при цьому мільйонні статки.

Як у Зеленського пояснили призначення Костіна на посаду генпрокурора

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що як законодавець та голова профільного комітету Андрій Костін добре розуміє проблеми правоохоронної галузі, а як юрист – має бездоганну репутацію в професійному середовищі.

Зараз у роботі Офісу генпрокурора важливим є процесуальне керівництво розслідуваннями російських воєнних злочинів, належна процесуальна фіксація доказів. А це передбачає роботу з європейською системою юстиції. На думку Подоляка, Костіну у цьому допоможе те, що він – "юридичний перфекціоніст". Саме тому президент Зеленський і зупинився на цій кандидатурі.

До речі, саме ці якості – професійність, юридична в'їдливість, цілодобова працьовитість в стресових умовах – я особисто побачив в пана Костіна в рамках спільної роботи по переговорній групі,

– додав радник голови ОП.

Більше про це – Зеленський подав постанову про призначення Костіна у Раду: дивитись відео