Письменник Курков зібрався на подію з "хорошою руською" Гессен: спалахнув масштабний скандал

Український письменник Андрій Курков зібрався взяти участь у події, де серед учасників заявлені "хороші руські" Маша Гессен. Коли на це звернув увагу воїн та письменник Артем Чех, спалахнув скандал.

Що сказав герой Чех

Артем Чех захищав Україну від російських окупантів. Герой ризикував своїм життям. Зокрема, беручи участь у боях за Бахмут. Коли Чех та його дружина Ірина Цілик – кінорежисерка і письменниця – прибули до Нью-Йорку на культурну подію, вони відмовилися виступати на одній сцені з Гессен.

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За це їх назвали "жорстокими українськими письменниками". А Гессен покинула посаду у PEN America, поскаржившись на тяжку долю росіян, яким не дали висловитися у межах культурної події. Вікторія Амеліна на підтримку колег одягнула футболку з написом "Cruel Ukrainian Author". Це було незадовго до того, як її вбила Росія.

Андрій Курков не міг не знати про цей скандал. Знав, звісно. І навряд чи забув. Але це не заважає йому зараз сісти за один стіл з Гессен. Напевно він розповідатиме багато правильних і банальних речей про Україну. Напевно навіть це принесе якусь користь. Але все це трохи смердітиме російським контекстом і болотною муттю,

– наголосив Чех.

Він додав, що не може не висловитися. Бо тепер все, що Курков говоритиме з міжнародних майданчиків, видаватиметься нечесним і неправильним.

"Після того нью-йоркського фестивалю я одразу поїхав здихати в Бахмут. Добре, що не здох.

Курков поїде на інші важливі та великі майданчики, дискутуватиме про глобальне, забуваючи про те, що деталі часом важливіші. З них складається людина і мислитель. Але що вже… сірі бджоли не гудуть", – підсумував Чех.

Курков прийшов у коментарі під дописом та заявив, що йому до хейту не звикати. А Гессен задонатили (Маша просить називати себе "вони" – 24 Канал) на допомогу Україні десятки тисяч доларів. Водночас варто не забувати, що гроші не можуть очистити росіян від того, що вони скоїли.



Як відреагував Курков на допис Чеха / Скриншот 24 Каналу

У скандал втрутився журналіст історик та журналіст Яневський

Данило Яневський обурив мережу своїм дописом на захист Куркова. Він заявив, що у того начебто "свій Бахмут" та "своя Азовсталь". Тим часом "перебування у ЗСУ не дає індульгенції від хамства". Українці – шоковані таким цинізмом.



Яневський шокував своїм цинізмом / Скриншот 24 Каналу

Вахтанг Кіпіані відреагував на допис. Він нагадав Яневському, що у Чеха – реальний Бахмут. Урівнювати його досвід та досвід Куркова (при всій повазі) – дуже й дуже погана ідея.

Хто така Маша Гессен

Маша Гессен – російська та американська журналістка, а також – письменниця. Хоча вони активно намагаються справити враження "найхорошішої" серед "хороших руських", вдається не дуже. Зокрема, червоною лінією крізь всі вислови Гессен проходить теза про "війну Путіна". Цю цитату виносять у назви інтерв'ю та колонок. Одна з них вийшла у той час, коли Україна оплакувала письменницю Вікторію Амеліну, яку вбила Росія. Бідкаючись про тоталітарний режим у Росії та Путіна, Гессен забувають сказати, що геноцид українців скоюють росіяни. Сотні тисяч росіян, які не мають у собі нічого людського.

Не обходиться й без поширення російських фейків. Як-от про утиск російськомовних на Заході України.

Говорячи про завершення війни, Гессен фантазують про час можливостей для Росії. Хоча єдині можливості, які чекають Росію, – ізоляція від цивілізованого світу та репарації.