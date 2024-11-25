"Не вірю у всі ті страшилки": відомий дипломат про Трампа та можливе примушення України до миру

Андрій Мельник запевнив, що Україна може розраховувати на підтримку США, попри зміну адміністрації. Посол також прокоментував чутки про можливу зміну посла України в США.

Посол України в Німеччині поділився своїми поглядами на перспективи взаємин між Україною та США після зміни влади у попередніх. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на "Радіо Свобода".

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Що сказав Мельник у своєму інтерв'ю про відносини між США та Україною

Він зазначив, що хоча є певні побоювання щодо можливих змін у зовнішній політиці США, особливо у відношенні до України, він в це не вірить. Мельник упевнений, що нова адміністрація, яка наразі перебуває на етапі формування, не залишить Україну без підтримки, оскільки це не відповідає інтересам США.

За його словами, Дональд Трамп, прагнучи закріпити своє місце в історії як успішного президента, не дозволить країні відсторонитися від важливих міжнародних питань, і передусім – підтримки України. Мельник підкреслив, що не наляканий "страшилками" щодо можливого примушення України до миру.

Посол також наголосив, що найкращий час для активної дипломатії зараз, коли адміністрація ще не остаточно сформована і підходи до зовнішньої політики можуть змінюватися. Мельник вважає, що Україні необхідно запропонувати свої ідеї, щоб продовжити зміцнення військової підтримки та протидіяти російській агресії.

Мені не привиджується, що Америка як беззаперечний лідер всього вільного світу, як найбільша військова потуга, найбільша економічна сила на земній кулі, могла б кинути напризволяще Україну та українців і укласти через наші голови якийсь гнилий компроміс з Путіним,

– додав посол.

Водночас він підкреслив, що українська сторона має зробити все можливе, щоб донести до нової американської адміністрації, що лише посилення допомоги Україні є гарантією успіху в боротьбі з Росією.

Щодо чуток про можливу заміну посла України в США, Мельник відмовився коментувати такі питання, наголосивши, що ні з ним, ні з іншими дипломатами не було обговорено змін у складі представництва. Він також відзначив високий рівень роботи Оксани Маркарової, яка, на його думку, успішно виконувала складні завдання, попри численні труднощі та затримки з боку американської політичної системи.