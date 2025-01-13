Експосадовець з СБУ Наумов перед виїздом з України скупив елітні квартири в Туреччині, – "Схеми"

Ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов виїхав з України за лічені години до російського повномасштабного вторгнення. У 2022 році він придбав три квартири в елітному ЖК на узбережжі Середземного моря, вартістю 17,5 мільйонів гривень.

Зараз Наумов у Сербії оскаржує вирок у справі щодо відмивання ним грошей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на розслідування проєкту "Схеми" від "Радіо Свободи".

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Що відомо про елітне житло Наумова

За витягами з реєстру нерухомості, Наумов придбав житлові приміщення площами по 185, 115 і 70 квадратних метрів у районі Каргиджак муніципалітету Аланія в Туреччині.

Імовірно, нерухомістю на середземноморському узбережжі користується його сім’я. Сам Наумов чекає на рішення сербського суду – його можуть "видворити" з країни на 5 років.

Паралельно в Україні ДБР розслідує діяльність Наумова за підозрою у незаконному збагаченні, підробленні документів під час перетину сербського кордону та шахрайському заволодінні коштами під час роботи керівником державного підприємства.

У коментарі "Схемам" експосадовець назвав судовий процес у Сербії "зрежисованим" українською владою, а придбання турецької нерухомості – законним.

У серпні 2024 року за запитом ДБР Інтерпол оголосив колишнього посадовця СБУ в міжнародний розшук.