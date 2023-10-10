ЗМІ відправили главу НБУ у відставку: що про це каже сам Пишний

ЗМІ заявили, що глава Національного банку України Андрій Пишний нібито написав заяву про звільнення з посади. Натомість він заявив, що ця інформація неправдива.

Видання УНН з посиланням на власні джерела заявило, що Пишний нібито подав у відставку. Однак глава Нацбанку це спростував.

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ЗМІ відправили Пишного у відставку

Журналісти сказали, що Андрій Пишний нібито подав у відставку. Мовляв, про це їм повідомили два проінформовані джерела.

Відомо також, що офіційна причина звільнення вказана в заяві – стан здоров’я. Примітно, що, за інформацією джерел, заяву Пишний написав, перебуваючи за кордоном – у Марокко, куди він днями відбув з офіційним візитом у складі офіційної делегації України для участі у Щорічних зборах Групи Світового банку та Міжнародного валютного фонду,

– мовиться в повідомленні ЗМІ,

Натомість сам глава Нацбанку спростував заяву журналістів на своїй сторінці у фейсбуці.

Глава НБУ заявив, що це "вкид"

Андрій Пишний заявив, що дізнався про свою "відставку" під час візиту до Марракешу. Він повідомив, що не писав ніякої заяви на звільнення і ця інформація фейкова.

У перерві між зустрічами зі здивуванням дізнався, що я буцім-то написав заяву про звільнення з посади Голови НБУ й обрав для цього саме Марракеш. Ця інформація не відповідає дійсності. Не більше ніж черговий вкид. Працюємо далі, обов’язково повернемося в Україну з результатами,

– сказав він.

Згодом журналісти перепросили перед читачами. Вони повідомили, що "новину було анульовано через те, що інформація не знайшла свого підтвердження".

Зазначимо, що Андрій Пишний вже рік перебуває на посаді глави НБУ. Верховна Рада підтримала його призначення 7 жовтня 2022 року.

Наразі Пишний досі перебуває у Марракеші. Він повідомив, що українська делегація провела перемовини із топменеджментом Міжнародного валютного фонду.