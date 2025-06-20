Портнов призначив суддів, які досі працюють: ЗМІ назвали імена

Андрій Портнов впливав на суддівську систему України і продовжує робити це досі, вже по смерті. Раніше він і пов'язані з ним посадовці призначали суддів, а ті згодом ухвалювали вигідні для Портнова рішення. Багато хто досі працює в судах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

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Яких суддів призначив Портнов і хто досі працює в системі

Журналісти проєкту "Схеми" проаналізували масив документів з архівів Вищої ради правосуддя та Верховної Ради України з 2009 по 2014 роки. Вони хотіли з'ясувати, хто саме і як призначав суддів за президентства Януковича. Серед суддів були і родичі Портнова, наприклад, його сестра, брат колишньої дружини і його дружина. Останні двоє, Анжела та Андрій Секірські, досі працюють суддями.

Суддями працюють і помічниця Портнова Тетяна Скочок, і ще одна його колишня дружина Інна Белоконна. Тобто спадщина Портнова є і до сьогодні.

А сестра Портнова захищала брата у судах, зокрема й Печерському. І не тільки вона.

У розслідуванні журналісти дослідили, як в окремих судах певні судді найчастіше розглядали справи за позовом Портнова і ставали на його бік. Зокрема, в Печерському райсуді по декілька таких справ розглянули Сергій Вовк, Світлана Волкова, Ірина Литвинова, Олексій Соколов та Тетяна Ільєва,

– сказано в матеріалі.

Рішення, вигідні Портнову, ухвалювали проти медійників – у тому числі 24 Каналу, "Прямого", "Схем", "Української правди".

"Ільєва розглядала позов Андрія Портнова про захист честі і гідності проти холдингу "Телерадіокомпанія Люкс", якому належить "24 Канал", та Генпрокуратури. Портнов оскаржував згадки про кримінальне провадження щодо його нібито можливого незаконного збагачення на 26 мільйонів гривень – ці дані поширила Спеціалізована антикорупційна прокуратура без зазначення прізвища, але згодом, вже в контексті Портнова, їх процитував в етері "24 Каналу" голова правління "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін. Згодом Верховний суд рішення про спростування – скасував", – навели дані журналісти.

Своєю чергою, до послуг Портнова зверталося багато впливових людей в Україні.