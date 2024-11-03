Лікар, що пішов на фронт добровольцем: на війні загинув Андрій Рибаков

Україна продовжує втрачати своїх найкращих синів та доньок у боротьбі проти російської агресії. На війні загинув імунолог і молодший сержант Андрій Рибаков із позивним Fish.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "УП.Життя". Fish пішов на війну добровольцем ще навесні 2022 року.

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Що відомо про полеглого Героя Андрія Рибакова

Трагічну звістку про загибель Fish повідомив його друг Олександр Коваль на своїй сторінці у фейсбуці. Чоловік зазначив, що Андрій – лікар, який пішов солдатом, щоб бути ближче до людей в окопах, до кінця.

Неймовірна кількість спільних друзів і спільних історій. Супер енергійна та різностороння людина. Музика, подорожі, медицина, війна – це все про нього. Дуже боляче...

– написав Олександр.

У коментарі журналістам він розповів, що з Андрієм познайомився на одному зі студентських заходів під час навчання в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця у Києві. Олександр Коваль зазначив, що під час студентства Fish вирізнявся знаннями в музиці та добре володів англійською мовою.

"Він постійно наспівував якісь невідомі пісні невідомих гуртів і питав, як я їх не знаю. Він був людиною-ураганом", – поділився чоловік.

Після завершення навчання Андрій Рибаков розпочав кар'єру у фармацевтичній галузі, паралельно організовуючи публічні заходи для наукової спільноти.



Андрій Рибаков загинув на фронті / Фото з фейсбуку військового

Навесні 2022 року Рибаков добровільно пішов до армії. За словами Олександра Коваля, попри свою медичну освіту, Рибаков обрав службу на посаді сержанта, висловивши бажання бути ближче до своїх товаришів по службі.

Fish служив у 207 батальйоні територіальної оборони та захищав нашу державу на Курахівському напрямку в Донецькій області.

Андрій Рибаков 10 жовтня відзначив свій день народження на фронті. Тоді військовий поділився деталями про свою службу та відкрив збір на потреби свого батальйону.

Мій третій день народження на війні. За ці 2,5 року днів мого народження стало значно більше. За ці 2,5 року в багатьох людей з’явилися другі дні народження також. 207-й на пекельних позиціях, але ми "тянем вожжи". Ми втратили багатьох, але вбили більше,

– написав він.

Юрій Степановський, виконавчий директор Всеукраїнської асоціації дитячої імунології, висловив свої співчуття з приводу смерті Андрія Рибакова. Степановський описав Рибакова як хорошу людину, яка зробила значний внесок у розвиток імунології в Україні.

24 Канал також висловлює щирі співчуття рідним та близьким Андрія Fish Рибакова у зв'язку з втратою Героя на фронті.