Нашій історії не 31 рік, – Садовий привітав українців з Днем Незалежності

Мер Львова привітав українців з Днем Незалежності. Він заявив, що нашій історії не 31 рік, адже ми виборюємо свободу здавна й понині.

Андрій Садовий записав щемливе відеопривітання, на якому зображені знакові кадри з історії українського народу. Мер наголосив, що ми – незалежні. А на думку ворога нам начхати.

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Андрій Садовий привітав українців з Днем Незалежності

Ми – незалежні. І неважливо, що думає ворог. Нашій історії не 31 рік. І завтра вона також не закінчиться. Бо на очах у всього світу прямо зараз ми виборюємо свою свободу,

– заявив Андрій Садовий.

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Мер також сказав, що нашу історію пише кожен громадянин. Її авторами є дитина, яка плаче, і мати, що молиться, студент, який взяв автомат, і викладач, який читає лекції з окопу. До неї причетний і музикант, який покинув професію і тепер слухає артилерійські залпи на фронті.

Наші люди перетворюють море на сталь, руками зупиняють танки, серцями закривають небо. Ми готові на все. Наша надія проростає з чорнозему, відчайдушно чекаючи осені. Незламні Українці, дякую за Незалежність,

– наголосив львівський мер.

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