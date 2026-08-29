Був вірним Україні до останнього подиху: на щиті до Житомира повернувся Андрій Шлямар

До Житомира на щиті повернувся захисник Андрій Шмаляр. Він загинув у січні 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Сумну звістку 28 серпня повідомили в Житомирський міській раді.

Що відомо про полеглого воїна?

Андрій Шмаляр народився у Житомирі 22 лютого 1988 року. Там минули його дитинство та юність.

Він навчався у ЗОШ №36, а згодом на слюсаря у Житомирському професійному ліцеї №6. Після навчання проходив строкову військову службу. Саме тоді склав Військову присягу на вірність українському народові та отримав першу військову спеціальність.

Андрій був людиною щирого і доброго серця. Усі, хто знав його, згадують як відкриту, доброзичливу і водночас принципову людину,

– пригадують його у рідному місті.

До початку повномасштабного вторгнення Андрій працював за спеціальністю на ПрАТ "Житомирський завод огороджувальних конструкцій".

Здобувати бойовий досвід захисник почав ще у 2014 році. Він брав участь у бойових діях поблизу Волновахи Донецької області. А із початком повномасштабного вторгнення у 2022 році знову став на захист України, служив розвідником-радіотелефоністом.

Андрій Шмаляр поліг 23 січня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Янтарне Покровського району на Донеччині. Рідні понад рік та 7 місяців чекали на повернення Героя. Однак, він повернувся на щиті.

Нагадаємо, на Прикарпатті помер колишній військовослужбовець і ветеран антитерористичної операції, майор Ростислав Кочмарський з Тисмениці. Після завершення служби він продовжив підтримувати побратимів та долучався до освітніх програм із соціальної адаптації ветеранів.