"Це нездійсненно": Сибіга прокоментував ультиматум Росії щодо виведення військ з Донбасу
- Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Україна не прийме ультиматум Росії щодо виведення військ з Донбасу.
- Він підкреслив готовність України до припинення вогню, але зазначив неможливість погодження на умови агресора.
Глава українського МЗС Андрій Сибіга наголосив, що Україна не прийме вимогу Росії щодо виведення військ з території Донбасу. Такий розвиток подій є нездійсненим ультиматумом.
Відповідну заяву Сибіга зробив під час публічної дискусії ADF-Talks на 5-му Анталійському дипломатичному форумі 17 квітня, передає "Інтерфакс-Україна".
Як Київ реагує на умову агресора вивести війська з Донбасу?
В МЗС підкреслюють неможливість погодження на умови Росії стосовно виведення українських військ з територій Донецької та Луганської областей.
При цьому українська сторона, за словами Сибіги, готова до припинення вогню з подальшим моніторингом ситуації та дотриманням мирного плану з 20 пунктів, попри неузгодженість певних чутливих питань.
Він також зауважив, що росіяни вимагають від України фактичного юридичного підкорення територій Донбасу, що передбачає російську валюту й державну символіку, зокрема, триколор.
До речі, напередодні, 16 квітня, головний кореспондент The Financial Times Крістофер Міллер з посиланням на джерела в ГУР заявив, що країна-агресорка перекидає близько 20 тисяч військових на Схід України для нового наступу й прагне захопити Донбас до вересня.
Україна ніколи не прийме жодної ініціативи ціною нашої територіальної цілісності та суверенітету. Це наш підхід,
– наголосив міністр.
Зазначимо також, що Вадим Сухаревський, Герой України та заступник командувача ОК "Схід", в інтерв'ю 24 Каналу теж відкинув ідеї поступок територій, заявивши про необхідність утримання кожної ділянки землі.
Важливі заяви й попередження від МЗС: на що очікувати українцям?
За словами Андрія Сибіги, українська розвідка фіксує підготовку Росії до регулярних масованих атак по Україні – приблизно до семи разів на місяць. Водночас він зазначив, що українська ППО здатна збивати до 90% повітряних цілей.
Також Україна заявила про готовність до діалогу з новим урядом Угорщини на найвищому рівні. Сибіга додав, що зменшення антиукраїнської риторики в Будапешті може сприяти просуванню євроінтеграції України та розблокуванню фінансової підтримки ЄС.