"Це нездійсненно": Сибіга прокоментував ультиматум Росії щодо виведення військ з Донбасу

Глава українського МЗС Андрій Сибіга наголосив, що Україна не прийме вимогу Росії щодо виведення військ з території Донбасу. Такий розвиток подій є нездійсненим ультиматумом.

Відповідну заяву Сибіга зробив під час публічної дискусії ADF-Talks на 5-му Анталійському дипломатичному форумі 17 квітня, передає "Інтерфакс-Україна".

Як Київ реагує на умову агресора вивести війська з Донбасу?

В МЗС підкреслюють неможливість погодження на умови Росії стосовно виведення українських військ з територій Донецької та Луганської областей.

При цьому українська сторона, за словами Сибіги, готова до припинення вогню з подальшим моніторингом ситуації та дотриманням мирного плану з 20 пунктів, попри неузгодженість певних чутливих питань.

Він також зауважив, що росіяни вимагають від України фактичного юридичного підкорення територій Донбасу, що передбачає російську валюту й державну символіку, зокрема, триколор.

До речі, напередодні, 16 квітня, головний кореспондент The Financial Times Крістофер Міллер з посиланням на джерела в ГУР заявив, що країна-агресорка перекидає близько 20 тисяч військових на Схід України для нового наступу й прагне захопити Донбас до вересня.

Україна ніколи не прийме жодної ініціативи ціною нашої територіальної цілісності та суверенітету. Це наш підхід,

– наголосив міністр.

Зазначимо також, що Вадим Сухаревський, Герой України та заступник командувача ОК "Схід", в інтерв'ю 24 Каналу теж відкинув ідеї поступок територій, заявивши про необхідність утримання кожної ділянки землі.

