Спроби є: що означає заява Сибіги про підсилення мирного процесу

Заява міністра закордонних справ Андрія Сибіги про нову динаміку в мирних переговорах викликала значний резонанс серед міжнародних спостерігачів. За цими словами можуть стояти як нові дипломатичні ініціативи партнерів, так і спроби відновити раніше заморожені переговорні рамки.

Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький розповів 24 Каналу, що американські партнери вже розпочали певний шлях для залучення Росії до переговорного процесу. Водночас аналітик висловив глибокий сумнів щодо позитивного фіналу цих дипломатичних потуг на нинішньому етапі.

США намагається посадити Кремль за стіл переговорів

За словами експерта, Вашингтон наразі намагається використовувати тактику поступок щодо Москви, прагнучи зрівняти сторони конфлікту. Така методика є традиційною для підходу Дональда Трампа, який демонструє здатність залагодити будь-які світові суперечки.

В принципі, вони вже розпочали певний шлях до того, щоби посадити росіян за стіл переговорів. Але в мене є великі сумніви щодо цього питання. Адже американці намагаються впихнути росіянам величезну кількість пряників, розказавши, що вони такі ж самі хороші, як і всі інші, зрівнявши терористів і вбивць росіян з українцями – це майже пряма цитата Трампа. Він розповідає про те, що дружить з всіма і не треба сваритися, давайте будемо миритися, адже і росіяни, і українці наші друзі,

– зауважив Андрій Городницький.

Політичний експерт зазначив, що дипломатичні консультації можуть знову базуватися на документі з 28 пунктів, який минулого року просувала російська сторона. Цей план раніше був детально проаналізований Києвом і відкинутий як неприйнятний.

Ми знову повертаємося до прийнятного для росіян плану для того, щоби їх повернути в ці переговори. Але цей план точно не влаштовує Київ і через позиції України на фронті не буде влаштовувати ані нас, ані наших партнерів з Європейського Союзу,

– наголосив політичний експерт.

Городницький зауважив, що водночас цей план чомусь влаштовує Трампа. Тому переговори стартуватимуть, ймовірно, з цього етапу.

Нагадаємо, що очільник МЗС Андрій Сибіга під час брифінгу 3 вересня закликав уважно стежити за новинами, анонсувавши повернення активної політико-дипломатичної фази у багатьох столицях світу. Очільник зовнішньополітичного відомства наголосив, що досягти реального результату без участі Сполучених Штатів Америки нереалістично. За його словами, в Україні не було жодних пауз, а боротьба за справедливий мир триває безперервно.