Через 10 років після вироку: суд виправдав Андрія Слюсарчука, відомого як "Доктор Пі"

У Львові 14 листопада суд виправдав Андрія Слюсарчука, також відомого як "Д октор Пі". Його у 2014 році засудили до 8 років ув'язнення за звинуваченнями у підробленні документів та шахрайстві.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис адвоката Слюсарчука Ярослава Зейкана у фейсбуці.

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Що відомо про звільнення "Доктора Пі"

Вирок щодо Андрія Слюсарчука ухвалив Шевченківський районний суд міста Львова 14 листопада. Адвокат чоловіка Ярослав Зейкан привітав свого клієнта з цим рішенням.

Сьогодні оголошено виправдальний вирок Слюсарчуку Андрію Тихоновичу. Поздоровляю, пане Андрію, – написав він.

Суд визнав чоловіка невинуватим за відсутності в його діях складу кримінального правопорушення.

На початку 2000-х Слюсарчук здобув значне визнання як "лікар-нейрохірург" і "людина з феноменальною пам'яттю", багато в чому завдяки своїм виступам на різних телевізійних програмах.

Він стверджував, що встановив три рекорди, занесені до Книги рекордів України, в тому числі за видатний подвиг, коли він прочитав 30 мільйонів знаків після коми числа Пі, за що отримав прізвисько "Доктор Пі".

У різні роки Слюсарчук працював радником віцепрем'єра за президентства Віктора Ющенка, а Віктор Янукович нагородив його Державною премією в галузі освіти.

Окрім того, президент Віктор Ющенко за своєї каденції видав указ про створення Інституту мозку, який мав очолити "професор нейрохірургії" Андрій Слюсарчук. Чоловікові навіть призначили премію президента у розмірі 150 тисяч гривень.

Однак його репутація зазнала удару у 2011 році, коли львівська газета "Експрес" опублікувала розслідування, в якому стверджувалося, що Слюсарчук не має формальної медичної освіти та причетний до смерті щонайменше двох пацієнтів.

14 листопада 2011 року його було затримано, що призвело до затяжного розслідування, яке тривало понад два з половиною роки. Протягом цього періоду Слюсарчук перебував у Львівському СІЗО.

14 лютого 2014 року Сихівський районний суд Львова засудив Андрія Слюсарчука до восьми років ув'язнення, причому цей термін був застосований заднім числом з моменту його затримання 14 листопада 2011 року. Правоохоронцям вдалося довести провину "нейрохірурга" у смерті 52-річного чоловіка та 3-річного хлопчика.

Об'ємний вирок, що охоплює понад 300 сторінок, зайняв у судді 8,5 годин для повного зачитування.

Андрія Слюсарчука також звинувачували у використанні підроблених документів про освіту та науковий ступінь з метою працевлаштування в Інституті підприємництва та перспективних технологій Національного університету "Львівська політехніка". Окрім того, він був звинувачений у шахрайстві.

Слюсарчук відбував покарання у Полицькій виправній колонії № 76, розташованій у Рівненській області.

Вищий спеціалізований суд України у червні 2016 року скасував вирок Сихівського районного суду, а також подальшу ухвалу апеляційного суду. Це рішення зобов'язувало до повторного розгляду справи в Апеляційному суді Львівської області. 24 червня 2016 року Слюсарчук був звільнений з-під варти.