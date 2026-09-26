Майстер із золотими руками: на фронті загинув житомирянин Андрій Татуревич

Під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув військовослужбовець із Житомира Андрій Татуревич. Захисник служив оператором безпілотних літальних апаратів та тримав оборону на передовій.

Як повідомляє Житомирська міська рада, серце захисника обірвалося 14 вересня 2026 року в районі населеного пункту Колодязне внаслідок ворожого вогневого удару.

Що відомо про Андрія Татуревича

Андрій Татуревич народився 3 жовтня 1979 року, виріс у Житомирі, де закінчив Ліцей №21. Згодом навчався в Державному університеті "Житомирська політехніка". У 2002 році успішно завершив навчання на факультеті економіки та менеджменту, здобувши диплом за спеціальністю "Менеджмент підприємств".

Його трудовий шлях був насиченим та різноплановістю. Андрій Миколайович працював на підприємстві "Біотал", у відомих супермаркетах "Макселектронікс" та "Олді", тривалий час допомагав друзям розвивати їхній бізнес.

Останніми роками він знайшов своє справжнє покликання – опанував фах із налагодження та встановлення акустично-світлових систем, відкрив власну справу та успішно співпрацював із підприємствами по всій Україні.

Рідні, друзі та колеги згадують Андрія як майстра із золотими руками — здавалося, не було такої справи, яка б була йому не під силу. Його неймовірна доброта, чуйність та щирість згуртували навколо нього величезне коло друзів. Він ніколи не залишався осторонь чужих бід, завжди поспішав на допомогу,

– розповіли у міській раді.

На захист Батьківщини Андрій Татуревич став 3 жовтня 2023 року, опанувавши спеціалізацію оператора безпілотних літальних апаратів. Упродовж тривалого часу він виконував складні бойові завдання безпосередньо в зоні бойових дій на Харківщині.

За мужність і самовіддане виконання військового обов'язку бійця нагороджено відзнакою Головнокомандувача ЗСУ "Хрест Хоробрих", а також медалями "За вірне служіння Україні" та "Ветеран війни".

У вічній, невимовній скорботі батьки, син, брат, велика родина, вірні друзі та бойові побратими.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким Андрія Татуревича. Вічна пам'ять захиснику України!

Нагадаємо, що у Києві відбулася церемонія прощання з громадським діячем, співзасновником УНА-УНСО та колишнім політв'язнем Кремля Миколою Карпюком.

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