Пішов на війну після загибелі брата: на фронті поліг 23-річний воїн Андрій Волощук
- 23-річний Андрій Волощук, старший кулеметник розвідувального батальйону "Хартії", загинув 7 грудня через ворожу сейсмічну міну ПОМ-3 біля Куп'янська.
- Він пішов на фронт після смерті свого брата Олега, який загинув 11 листопада 2022 року на Бахмутському напрямку.
Україна втратила ще одного свого захисника. Андрій "Мольфар" Волощук з Івано-Франківщини загинув на фронті 7 грудня.
Всього за кілька днів до смерті, 2 грудня, йому виповнилося 23 роки. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на брата Богдана Волощука.
Що відомо про Андрія Волощука?
"Мольфар" був старшим кулеметником розвідувального батальйону в складі "Хартії".
Попереду мало бути життя, мрії, плани, але він обрав інше – стати на захист України,
– розповів брат Богдан.
Андрій підписав контракт у жовтні 2024 року. До цього він працював на посаді керівника відділення Нової Пошти у Львові.
На фронті захисник часто виконував бойові завдання під ворожим артилерійським та мінометним вогнем, виходив із найнебезпечніших ситуацій, збивав російські FPV-дрони.
А️ле, на жаль, під час виконання чергового бойового завдання біля Куп'янська, Андрій загинув через ворожу сейсмічну міну ПОМ-3.
Його старший брат Олег 1991 року народження також загинув на фронті. Сталося це 11 листопада 2022 року на Бахмутському напрямку.
