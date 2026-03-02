Єрмак спілкується з президентом, – Железняк припустив, який вплив він має
- Андрій Єрмак пішов у відставку в листопаді 2025 року, але досі зберігає обмежений вплив і спілкується з президентом Володимиром Зеленським.
- Після звільнення він веде непублічний спосіб життя, має охорону та відновив адвокатську діяльність.
Уже з кінця листопада 2025 року Андрій Єрмак не є керівником Офісу Президента, втім припускають, що він досі зберігає свій вплив. Ба більше, може брати неформальну участь у різних політичних процесах.
Народний депутат Ярослав Железняк пояснив 24 Каналу, що Андрій Єрмак справді має вплив, але дуже обмежений. При цьому він також спілкується з очільником ГУР – Олегом Іващенком і низкою представників правоохоронних органів.
Яка роль Єрмака сьогодні?
Важко сказати, що всі перелічені факти – це надмірний вплив, який кардинально міняє ситуацію. Насправді це не так. Скоріш за все, мовиться здебільшого про спілкування з Володимиром Зеленським і певні "точкові" завдання.
"Він спілкується з президентом. Я переконаний, що коли журналіст Михайло Ткач фіксував його заїзд через санаторій "Конча-Заспа", тоді вони зустрічалися з президентом. За даними від джерел, вони також спілкуються телефоном", – сказав Ярослав Железняк.
Нагадаємо, під час розслідування Михайла Ткача аналізували переміщення колишнього керівника ОПУ. Зокрема з'явилися припущення, що він міг їздити на державні дачі, які розташовані поруч з санаторієм.
Довідково! Андрія Єрмака називали одним з найближчих соратників Володимира Зеленського, якому президент повністю довіряє. Їх пов'язувала давня історія знайомства. Сам Єрмак до великої політики був відомий як юрист, громадський діяч і продюсер. А з приходом Зеленського до влади впродовж 5 років очолював Офіс Президента, поки у листопаді 2025-го не стало відомо про обшуки в його оселі.
Що відомо про відставку Єрмака?
- Наприкінці листопада 2025 року стало відомо, що НАБУ і САП проводять обшуки в урядовому кварталі. Згодом з'явилося повідомлення про обшуки в керівника ОПУ Андрія Єрмака. Це відбулося на тлі чуток про нібито його причетність до великої корупційної справи "Мідас".
- Єрмак підтвердив, що в його квартирі справді провели обшук. Він наголосив, що зі свого боку максимально сприятиме слідчим діям і надав повний доступ до оселі. На місце також прибули адвокати Єрмака, які співпрацювали з правоохоронцями.
- Уже ввечері 28 листопада Володимир Зеленський повідомив, що керівник ОПУ написав заяву про звільнення. Президент її підтримав і додав, що не хоче чути пліток і спекуляцій. Він подякував Андрію Єрмаку за те, що він завжди "патріотично представляв українську позицію" під час переговорного процесу.
- Після звільнення Єрмак розповів, що "вважав Володимира Зеленського своїм другом" до цієї посади й він залишиться ним далі. Сам Єрмак говорив, що служитиме у Силах оборони, але після відставки про це нічого не відомо. Зараз він веде непублічний спосіб життя, має посилену охорону та відновив адвокатську діяльність.