Єрмак спілкується з президентом, – Железняк припустив, який вплив він має

Уже з кінця листопада 2025 року Андрій Єрмак не є керівником Офісу Президента, втім припускають, що він досі зберігає свій вплив. Ба більше, може брати неформальну участь у різних політичних процесах.

Народний депутат Ярослав Железняк пояснив 24 Каналу, що Андрій Єрмак справді має вплив, але дуже обмежений. При цьому він також спілкується з очільником ГУР – Олегом Іващенком і низкою представників правоохоронних органів.

Яка роль Єрмака сьогодні?

Важко сказати, що всі перелічені факти – це надмірний вплив, який кардинально міняє ситуацію. Насправді це не так. Скоріш за все, мовиться здебільшого про спілкування з Володимиром Зеленським і певні "точкові" завдання.

"Він спілкується з президентом. Я переконаний, що коли журналіст Михайло Ткач фіксував його заїзд через санаторій "Конча-Заспа", тоді вони зустрічалися з президентом. За даними від джерел, вони також спілкуються телефоном", – сказав Ярослав Железняк.

Нагадаємо, під час розслідування Михайла Ткача аналізували переміщення колишнього керівника ОПУ. Зокрема з'явилися припущення, що він міг їздити на державні дачі, які розташовані поруч з санаторієм.

Довідково! Андрія Єрмака називали одним з найближчих соратників Володимира Зеленського, якому президент повністю довіряє. Їх пов'язувала давня історія знайомства. Сам Єрмак до великої політики був відомий як юрист, громадський діяч і продюсер. А з приходом Зеленського до влади впродовж 5 років очолював Офіс Президента, поки у листопаді 2025-го не стало відомо про обшуки в його оселі.

Що відомо про відставку Єрмака?