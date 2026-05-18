Охоронців, які забирали Єрмака із СІЗО, раніше охороняли Зеленського, – "СлідствоІнфо"

У понеділок, 18 травня, ексглава Офісу президента Андрій Єрмак вийшов з СІЗО. У цей момент його супроводжували охоронці, які донедавна з'являлися на публіці як охоронці державних заходів за участі Володимира Зеленського.

Про це повідомляють журналісти "Слідства.Інфо".

Хто забирав Єрмака з СІЗО?

Усі троє чоловіків ще кілька місяців тому працювали у державній охороні та принаймні один з них тривалий час охороняв України Володимира Зеленського.

Йдеться про Андрія Серветника, якого раніше неодноразово бачили на публічних заходах за участі глави держави, зокрема під час молитовного сніданку в серпні 2025 року.

Сам Серветник у розмові з журналістами не підтвердив роботу в державній охороні та заявив навчається в університеті. На запитання щодо того, чи забирав він Єрмака з СІЗО, чоловік не відповів та поклав слухавку.

Охоронець Андрій Серветник / Фото: "Слідство.Інфо"

Ще один фігурант – Володимир Чирочка, який раніше з'являвся на фото та відео під час робочих поїздок. Зокрема, в квітні 2022 року він охороняв Єрмака під час візиту Зеленського до Бучі. Також він був присутнім під час візиту Зеленського та Єрмака до Херсонської області після руйнування Каховської ГЕС у червні 2023 року та під час переговорів у 2025.

На дзвінок журналістів Чирочка не відповів.

Охоронець Володимир Чирочка / Фото: "Слідство.Інфо"

Ім'я третього чоловіка наразі не встановлено. Водночас він також з'являвся на спільних фото з Зеленським та Єрмаком. Останні такі знімки датуються кінцем 2025 року.

Третій охоронець / Фото: "Слідство.Інфо"

За даними джерела "Слідства.Інфо" в Управлінні державної охорони, охоронці, які супроводжували Андрія Єрмака, залишили службу в УДО після його звільнення та нині можуть надавати послуги з охорони вже як приватні особи.

Нагадаємо, зранку 18 травня ексочільник Офісу Президента Андрій Єрмак вийшов із СІЗО – після того, як за нього внесли заставу повну суму застави.

Відомо, що сума застави за Єрмака становила 140 мільйонів. 8 мільйонів гривень внесла керівниця Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" Роза Тапанова. Ще 6,5 мільйона гривень сплатив адвокат і колишній партнер юридичної фірми Asters Сергій Свириба.

Крім того, символічну суму в 666 гривень вніс актор, продюсер і громадський діяч Григорій Гришкан.

Внесок у 30 мільйонів гривень зробив колишній головний тренер збірної України Сергій Ребров, який публічно ситуацію не коментував і на запити журналістів не відповів. Також до сплати застави долучилися адвокат Ігор Фомін (5 мільйонів гривень) та компанія "Міраліф" (9,8 мільйона гривень).

Що відомо про справу Єрмака?

Ввечері 11 травня НАБУ виклало аудіозаписи, які стосуються колишнього очільника Офісу Президента Андрія Єрмака. Там йшлося про викриття організованої злочинної групи, яка причетна до легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом.

Зазначається, що елітним будівництвом займався так званий проєкт "Династія" – кооператив, який зводив житло під Києвом, у Козині.

Того ж дня стало відомо, що Андрій Єрмак отримав підозру за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі із можливістю конфіскації майна.

Вже 14 травня Андрію Єрмаку обрали запобіжний захід. Суд постановив взяти його під варту на 60 діб із можливістю внесення застави.