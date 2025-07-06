Єрмак стоїть за можливими кадровими перестановками в уряді, – The Economist

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак може стояти за масштабними кадровими перестановками в уряді. За даними видання, він намагається усунути низку високопосадовців і просунути лояльних до себе людей.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Economist. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, за інформацією видання, може впливати на масштабні кадрові перестановки в українському уряді найближчим часом.

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"Тіньова рука" Єрмака в уряді

Журналісти пишуть, що Єрмак намагається усунути низку високопосадовців і замінити їх лояльними до себе людьми. Зокрема, йдеться про справу проти віцепрем’єра Олексія Чернишова, можливу заміну прем’єр-міністра Дениса Шмигаля на Юлію Свириденко та неодноразові спроби звільнити керівника ГУР Кирила Буданова.

За даними джерел видання, справжня причина тиску на Чернишова – його спроби стати альтернативним каналом комунікації з американськими партнерами. Крім цього, The Economist пише, що можуть відбутися кадрові зміни у міністерствах освіти, охорони здоров’я, культури, соціальної політики та фінансів.

Водночас звільнити Буданова не вдалося, зокрема через позицію Білого дому. Це свідчить, що президент Зеленський досі має останнє слово в ключових кадрових рішеннях, хоча Єрмак і контролює до 85% інформаційних потоків до глави держави.