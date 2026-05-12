Справа Єрмака налічує 16 томів: ексглаві ОП не оберуть запобіжний захід 12 травня

Справа Андрія Єрмака налічує 16 томів по 250 сторінок кожен. Через це колишньому очільнику Офісу Президента не оберуть запобіжний захід 12 травня.

Про це стало відомо під час судового засідання щодо справи "Династія" 12 травня у ВАКС, передає 24 Канал.

Чому Єрмаку не оберуть запобіжку 12 травня?

За словами захисту, адвокати не встигли повністю опрацювати всі матеріали справи перед судовим засіданням у ВАКС.

Адвокати Андрія Єрмака вже подали клопотання про перенесення судового засідання, щоб отримати більше часу на ознайомлення з документами.

Також стало відомо, що запобіжний захід колишньому главі Офісу Президента 12 травня не оберуть. На суді лише заслухають прокурора САП та частину матеріалів.

Частина засідання з обрання запобіжного заходу Єрмаку відбудеться в закритому режимі. Суд також продовжиться й у середу, 13 травня.

Ще на початку судового засідання оголосили клопотання про трансляцію засідання. Прокурор САП не заперечує, але зазначає, що є частина доказів, які не готові розголошувати у відкритому режимі.

Які деталі розповіла сторона обвинувачення на засіданні?

Прокурорка САП під час судового засідання заявила, що спочатку розглядалося кілька варіантів забудови в межах проєкту "Династія". Йшлося про будівництво шести, а згодом п'яти будинків, однак у підсумку зупинилися на чотирьох.

За словами прокурорки, у документації зазначалося, що R2 мав бути резиденцією для Єрмака, R3 – для Міндіча, а R4 – для Чернишова. Також планувався будинок загального користування R0, де мали облаштувати спа-зону.

За даними САП, колишній віцепрем'єр Олексій Чернишов забезпечив надання земельних ділянок для будівництва та узгоджував зустрічі з іншими резидентами проєкту. Крім того, як стверджує сторона обвинувачення, він особисто підшуковував і залучав інших осіб до "Династії".

Прокурорка також заявила, що Міндіч забезпечував фінансування будівництва, розподіляв кошти, особисто брав участь у вчиненні злочину та забезпечував конспірацію учасників злочинної групи.

Окремо в суді пролунали звинувачення на адресу Єрмака. За словами прокурорки, ексглава ОП "як один з виконавців злочину" забезпечував фінансування будівництва будинку, власником якого планував стати, зокрема шляхом діяльності організації Міндіча. Також, за версією обвинувачення, він сприяв діяльності організації, залучав інших осіб та вживав заходів для досягнення спільної мети учасників схеми.

У САП зазначили, що з липня 2020 року до серпня 2022 року уповноваженою особою Єрмака у проєкті "Династія" був його батько Борис Єрмак. Як заявив прокурор, це нібито підтверджується чатами. Після серпня 2022 року функції уповноваженої особи перейшли до іншої людини.

За версією слідства, фінансування будівництва "Династії" здійснювалося кількома способами:

через внесення пайових коштів, отриманих внаслідок операцій із фіктивними компаніями;

через використання готівки, яка, як стверджує САП, походила від корупції у сфері енергетики ("бек-офіс Міндіча");

через використання готівкових коштів невстановленого походження.

За словами прокурорки, другий спосіб фінансування становив 72% усіх надходжень.

Як зазначили у САП, вартість тільки проєктування котеджного містечка "Династія" – 735 тисяч доларів США. З них резиденція R2, яка попередньо призначалась для Єрмака, – 178 тисяч доларів.

До речі, радник Офісу Президента Михайло Подоляк розповів в етері 24 Каналу, що президент Зеленський завжди наголошував, що недоторканних немає, і кожен має відповідати за свою ділянку роботи. Подоляк також підкреслив, що законодавство має працювати в демократичній країні, і зрештою після судового засідання ми отримаємо вирок або ж ні.

Що відомо про справа "Династія" та підозру Єрмаку?

НАБУ і САП 11 травня повідомили про підозру колишньому главі Офісу Президента Андрію Єрмаку. Антикорупційні органи викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Справа отримала назву "Династія", що походить від назви елітного котеджного містечка, де нібито мав би бути будинок Єрмака.

Сам Андрій Єрмак у коментарі журналістам УП заперечив усі звинувачення проти нього. Також ексочільник ОП сказав, що у нього нібито немає жодного будинку, а є тільки одна квартира й один автомобіль.

У САП також зазначили, що на суді проситимуть тримання Андрія Єрмака під вартою або заставу 180 мільйонів гривень. Експосадовцю загрожує від 8 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.