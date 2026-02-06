Після звільнення з ОП Єрмак провів тригодинну зустріч з Умєровим у нього вдома, – ЗМІ

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак після звільнення з посади провів зустріч з секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Їхня розмова тривала близько трьох годин.

Про це йдеться в новому масштабному розслідувані "Української правди".

Що відомо про зустріч Єрмака і Умєрова?

Журналісти з'ясували, що ввечері 30 січня Андрій Єрмак після спортзалу поїхав до житлового комплексу, де, за інформацією джерел видання у політичних колах, мешкає Умєров. Біля заїзду на паркінг кортеж Єрмака також зустрів охоронець секретаря РНБО.

Екскерівник ОП пробув у будинку близько трьох годин і о 23:17 поїхав.

Сам Рустем Умєров підтвердив факт зустрічі: за його словами, вони спілкувалися близько години на загальні теми – про життя, роботу та події в Україні. Секретар РНБО додав, що після звільнення Єрмака вони майже не мали нагоди поспілкуватися, попри тривалу спільну роботу.

Відомо також, що окрім Умєрова, Єрмак 27 січня зустрічався із Олександром Камишіним, колишнім очільником Мінстратегпрому й радником президента зі стратегічних питань.

Ексміністр прибув на зустріч до Єрмака з блокнотом і покинув його офіс приблизно за годину. Невдовзі будівлю в центрі Києва залишив і сам колишній керівник ОП.

Де зараз Андрій Єрмак?