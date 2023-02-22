Україна може стати швидше членом НАТО, ніж ЄС, – Єрмак
Джерело:"РБК-Україна"
Росія продовжує погрожувати світові ядерною зброєю. Однак, якщо Україна буде членом НАТО, то Путін не матиме шансу на перемогу.
Про це заявив голова ОП Андрій Єрмак. За його словами, Україна може стати членом НАТО раніше, ніж вступить до ЄС.
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Україна є найкращим іміджмейкером НАТО
Я вважаю, що ми можемо стати членами НАТО раніше, ніж членами ЄС,
– заявив Єрмак.
Крім того, він зазначив, що Україна завоювала посаду найкращого іміджмейкера Північноатлантичного альянсу. Глава ОП підкреслив, що наразі весь світ розуміє, що шансів у війні з НАТО Росія не має.
В Офісі президента вважають, що ядерні погрози з боку Росії є лише шантажем, а Владімір Путін остерігається можливої реакції НАТО на застосування ядерної зброї.
"Ядерний шантаж відбувається постійно, але ми вважаємо, що це наразі тільки шантаж… Людина, яка сидить за шестиметровим столом, можливо, не непокоїться за долю інших, але боїться за себе", – зазначив Єрмак.
Росія призупинила участь в ДСНО: що відомо
- Країна-агресорка вирішила призупинити участь в Договорі про стратегічні наступальні озброєння, який обмежує кількість ядерних боєзарядів.
- Таке рішення озвучив Путін під час свого виступу 21 лютого. 22 лютого за це вже одноголосно проголосували у держдумі.
- Договір фактично контролював 2 найбільші ядерні арсенали у світі – російський та американський. Слід зазначити, що Росія призупиняє участь у ДСНО, але не виходить з угоди остаточно. Однак Путін закликав Міноборони та Росатом забезпечити готовність до випробувань ядерної зброї.
- До речі, держсекретар США Ентоні Блінкен назвав рішення безвідповідальним, але Штати готові говорити про відновлення угоди.
- На рішення Росії призупинити участь у ДСНО відреагував американський президент Джо Байден. Він назвав це великою помилкою Путіна.