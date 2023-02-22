Україна може стати швидше членом НАТО, ніж ЄС, – Єрмак

Росія продовжує погрожувати світові ядерною зброєю. Однак, якщо Україна буде членом НАТО, то Путін не матиме шансу на перемогу.

Про це заявив голова ОП Андрій Єрмак. За його словами, Україна може стати членом НАТО раніше, ніж вступить до ЄС.

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Україна є найкращим іміджмейкером НАТО

Я вважаю, що ми можемо стати членами НАТО раніше, ніж членами ЄС,

– заявив Єрмак.

Крім того, він зазначив, що Україна завоювала посаду найкращого іміджмейкера Північноатлантичного альянсу. Глава ОП підкреслив, що наразі весь світ розуміє, що шансів у війні з НАТО Росія не має.

В Офісі президента вважають, що ядерні погрози з боку Росії є лише шантажем, а Владімір Путін остерігається можливої реакції НАТО на застосування ядерної зброї.

"Ядерний шантаж відбувається постійно, але ми вважаємо, що це наразі тільки шантаж… Людина, яка сидить за шестиметровим столом, можливо, не непокоїться за долю інших, але боїться за себе", – зазначив Єрмак.

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