Українські БпЛА здатні досягати глибин Росії на 2 тисячі кілометрів, – ГУР

Українські безпілотні літальні апарати вже мають можливість працювати на відстані до двох тисяч кілометрів, А удари, які призводять до вибухів на території Росії, не є випадковими.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі для "Новини.LIVE", повідомляє 24 Канал. Він уточнив, що українські безпілотники здатні здійснювати операції на великих відстанях, хоча офіційні коментарі щодо інцидентів на території Росії не надаються.

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Юсов наголосив, що всі удари спрямовані лише на військові об'єкти та інфраструктуру, що підтримує російську армію.

До двох тисяч кілометрів українські безпілотники можуть гіпотетично працювати. Ми не підтверджуємо та не спростовуємо інших фактів, але вибухи там не просто так,

– заявив Юсов.

До того ж Андрій Юсов розповів, що Росія має понад 1400 ракет у своєму арсеналі та виготовляє близько 150 нових щомісяця.

У російському арсеналі є близько 350 "Калібрів", 500 "Оніксів", понад 50 "Кинджалів", понад 130 "Іскандерів", більше 400 ракет класу Х-101, Х-55, Х-35.