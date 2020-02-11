Андрій in, Андрій out. Що стоїть за зміною глави Офісу президента

Андрій Богдан, людина, м'яко кажучи, недипломатична, примудрився зіпсувати відносини з усіма, з ким тільки міг, як всередині, так і зовні.

Отставка Андрея Богдана точно не принадлежит к числу неожиданных событий, как и назначение Андрея Ермака новым главой Офиса. Этот шаг очевидным образом укрепляет позиции Зеленского, которому немало доставалось критики за выходки своего развинченного главы аппарата. К тому же президентский Офис так толком и не заработал при Богдане, увлекавшимся больше решением интересных ему тем, чем обеспечением интересов президента. Зато Андрей Иосифович, человек, мягко говоря, недипломатичный, умудрился испортить отношения со всеми, с кем только мог, как внутри, так и вовне. Для занимаемой должности, по определению предназначенной для облегчения жизни главы государства, это просто недопустимо. Логичный итог – испорченные отношения с президентом и увольнение.

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Так что случилось то, что было делом времени. В чем можно упрекнуть Зеленского, так только в том, что он не убрал Богдана раньше.

Но нельзя сказать, что Андрей Богдан не справился со своей задачей. Настоящим его предназначением еще на этапе замысла президентской кампании было ввести Владимира Зеленского в курс украинского политического закулисья, известного своими дикими нравами, и тут он вполне преуспел. Эта задача не вполне сопрягалась с функциями главы президентского Офиса, но на первых порах в ситуации кадрового голода назначение казалось оправданным.

Пока рано говорить, насколько новая должность раскроет возможности Андрея Ермака, зарекомендовавшего себя в качестве спецпорученца, но не имевшего ни малейшего опыта масштабной административной работы. На первый взгляд, он выглядит как человек системный и последовательный до бронебойности. Важное его отличие от Богдана – осознанная зависимость от Зеленского. Если во вселенной Андрея Богдана в центре Андрей Богдан, и пойдут к черту те, кому это не нравится, то Андрей Ермак, похоже, видит свою функцию в реализации президентской миссии Зеленского. Украина Зеленского, как бы ни сложно было ее определить в терминах и целях, это их совместный проект, главный проект жизни, и в этом смысле Ермак больше, чем правая рука президента. К вызову он отнесся со всей серьезностью и намерен в полной мере воспользоваться выпавшим шансом, с очевидными последствиями для тех, от кого реализация этого шанса зависит: придется напрячься или уйти.

Работа Офиса для вчерашнего президентского советника совсем не секрет, и наверняка у нового главы уже есть представление, как ее перестроить надлежащим образом, так что очередные назначения, увольнения и перестановки не заставят себя ждать. Нужно срочно гасить стойкое впечатление растрепанности, несобранности и хаотичности, которое производит Банковая на девятом месяце президентства Владимира Зеленского.

Можно согласиться с теми, кто считает, что Зеленский чувствует себя комфортней с Ермаком, чем с Богданом, но в первую очередь потому, что ему больше нравится президентское самовосприятие рядом с одним, а рядом с другим – значительно меньше. Ермак его делает как бы выше и серьезнее, а Богдан – толще и смешнее.

А что будет с Богданом?

Важный момент, куда денется уволенный Андрей. Ему не удалось уйти самому, сохранив лицо, он именно уволен с выражением крайнего неудовольствия, а это больно бьет по самолюбию, которого экс-главы Офиса с избытком. К тому же Богдан успел ощутить вкус к большой игре, и уйти на обочину для него немыслимо. По-хорошему, Зеленскому следовало бы занять уязвленного друга каким-то ответственным направлением, чтобы связать его минимальными обязательствами: неприкаянный Андрей Богдан может стать источником чрезвычайной токсичности для президента, чье ухо он изучил в малейших деталях.

Увольнение главы Офиса – по сути, первое решение Владимира Зеленского, когда он расстается с человеком из ближайшего окружения, который затевал с ним поход во власть и во многом его к этому походу мотивировал. Тем самым государственная эффективность поставлена выше лояльности и прошлых заслуг. Собственно, такие решения постепенно и превращают победителя президентских выборов в президента. Важно, чтобы это превращение а) произошло, и б) не слишком поздно.

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