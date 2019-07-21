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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Андрій Садовий готовий піти у відставку з посади очільника "Самопомочі"

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      Лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий
      Лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий / 24 канал

      Лідер "Об’єднання "Самопоміч" Андрій Садовий заявив про готовність піти у відставку з посади очільника партії. Відповідно до результатів Національного екзит-полу політична сила "Самопоміч" отримала 0,7% голосів.

      Андрій Садовий зробив відповідну заяву у неділю, 21 липня, в прямому ефірі телемарафону ТСН "Вибір країни" на каналі 1+1 під час обговорення попередніх результатів виборів до парламенту.

      Важливо: Екзит-пол на парламентських виборах України-2019: відомі результати голосування

      Андрій Садовий вважає, що неможливо у майбутньому поєднувати роботу мера Львова і посаду партійного лідера.

      Не можна бути одночасно мером і лідером партії. Це дуже важко. Я побачив це за ці п’ять років. Моя робота – це мер Львова. Думаю, що є такий нормальний демократичний принцип: якщо ти не привів партію до перемоги, то ти повинен подати у відставку. Партія повинна обрати нового керівника,
      – заявив політик.

      При цьому Андрій Садовий наголосив, що залишиться в "Самопомочі" як член партії. Імені можливого нового лідера "Самопомочі" політик не назвав.

      Читайте також: У "Самопомочі" прокоментували результати екзит-полу

      результати екзит-полу парламентські вибори національні результат
      Остаточні результати екзит-полу/ Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини політики Новини Львова Самопоміч Андрій Садовий
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