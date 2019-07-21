Андрій Садовий готовий піти у відставку з посади очільника "Самопомочі"

Лідер "Об’єднання "Самопоміч" Андрій Садовий заявив про готовність піти у відставку з посади очільника партії. Відповідно до результатів Національного екзит-полу політична сила "Самопоміч" отримала 0,7% голосів.

Андрій Садовий зробив відповідну заяву у неділю, 21 липня, в прямому ефірі телемарафону ТСН "Вибір країни" на каналі 1+1 під час обговорення попередніх результатів виборів до парламенту.

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Андрій Садовий вважає, що неможливо у майбутньому поєднувати роботу мера Львова і посаду партійного лідера.

Не можна бути одночасно мером і лідером партії. Це дуже важко. Я побачив це за ці п’ять років. Моя робота – це мер Львова. Думаю, що є такий нормальний демократичний принцип: якщо ти не привів партію до перемоги, то ти повинен подати у відставку. Партія повинна обрати нового керівника,

– заявив політик.

При цьому Андрій Садовий наголосив, що залишиться в "Самопомочі" як член партії. Імені можливого нового лідера "Самопомочі" політик не назвав.

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Остаточні результати екзит-полу/ Інфографіка 24 каналу