Перевдягався у поліцейського та ховався три роки: затримано екссуддю Андрія Леонова

Правоохоронці знайшли та затримали колишнього суддю, який роками переховувався від ув'язнення за корупцію. Аби не потрапити за ґрати, втікач, зокрема, носив форму поліції.

Як зазначають САП та НАБУ, йдеться про колишнього суддю Бабушкінського районного суду Дніпра Андрія Леонова. Детективи встановили його місцеперебування після тривалих пошуків.

Як маскувався екссуддя

Засуджений Леонов понад три роки уникав покарання завдяки конспірації. Він пересувався виключно малолюдними маршрутами, постійно змінював засоби зв'язку та їздив на автомобілях з підробленими номерами. Також колишній суддя іноді одягав форму працівника Національної поліції.

Наразі фігуранта вже доправили до слідчого ізолятора.

Історія з покаранням розпочалася ще у травні 2018 року, коли посадовця спіймали на вимаганні 30 тисяч доларів.

За гроші він обіцяв визнати фермерське господарство потерпілим і винести у справі про рейдерство та підроблення документів вирок без позбавлення волі,

– нагадали в НАБУ.

У березні 2023 року Вищий антикорупційний суд визнав Леонова винним та призначив 11 років в'язниці з конфіскацією майна, а також заборонив обіймати посаду судді протягом трьох років.

Проте на оголошення вироку фігурант не з'явився, через що влітку того ж року його оголосили у розшук. Поки втікач переховувався, 15 вересня 2026 року Верховний Суд остаточно залишив вирок у силі.

Нагадаємо, антикорупційні органи повідомили про підозри посадовцю Держприкордонної служби та власнику приватної компанії. Справа стосується вимагання 1 мільйона доларів від виробника дронів, щоб безперешкодно укласти договір і прийняти техніку.