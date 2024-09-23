ВАКС заочно арештував нардепа від "Слуги народу" Андрія Одарченка: той втік у Румунію

Одарченка звинувачують у спробі підкупу ексголови Держагентства відновлення Мустафи Найєма. У 2023 році його відправили під варту, але згодом він вийшов під заставу. Тепер стало відомо про його втечу за кордон.

Суддя ВАКС Віктор Ногачевський задовольнив клопотання прокурора САП і стягнув в дохід держави 15 мільйонів гривень застави, внесеної за депутата від Слуги Народу Андрія Одарченка.

Суддя також змінив запобіжний захід депутату із застави на взяття під варту.

Раніше Одарченко, який незаконно покинув Україну, був оголошений у міжнародний розшук. Є інформація, що він перебуває у Румунії, де попросив про притулок.

За версією слідства, Одарченка надав хабар в еквіваленті 50 тисяч доларів за сприяння у виділенні коштів на ремонт підконтрольного йому університету.

Раніше він вийшов під заставу в 15 млн грн і здав закордонні паспорти. Цього місяця його мали допитати, тобто справа рухалась до фіналу.