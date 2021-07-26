Андрія Свища звільнили з посади директора Львівелектротрансу: зловживав службовим становищем
26 липня 2021 , 13:41Читать новость на русском
Джерело:Львівська міськрада
Директора Львівелектротрансу Андрія Свища усунули з посади. Ймовірно, він зловживав своїм становищем. Раніше створили спецкомісію, яка розслідувала причетність чиновника до злочину.
Про це повідомили 26 липня. Розслідування проводили за дорученням мера Львова Андрія Садового.
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Кого обрали натомість
Замість Андрія Свища на посаду призначили Володимира Коваліва. Він є головним інженером підприємства. Наразі Ковалів – виконувач обов'язків директора "Львівелектротрансу".
Що відомо раніше
- У червні співробітники СБУ запідозрили посадовців "Львівелектротрансу" у привласненні 1 мільйона гривень з міського бюджету.
- Вони публічно закуповували електроенергію для підприємства.
- Також безпідставно укладали додаткові договори в інтересах конкретного компанії. Якої – не уточнюють.
- Проте у Львівській міськраді заявили, що завдяки цій закупівлі комунальне підприємство зекономило 5,3 мільйона гривень.
- 2 червня поліція оголосила підозру директорові "Львівелектротрансу" Андрію Свищу.
- Посадовцю могло загрожувати позбавлення волі на 7 – 12 років без права обіймати певні посади до 3 років та конфіскація майна.
- Проте Галицький суд призначив йому лише нічний домашній арешт до 15 вересня.