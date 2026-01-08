Армія Росії окупувала один населений пункт на Сумщині, – DeepState

Росіяни не покидають спроби захопити українські землі. Зокрема, ворог активізувався на північному сході України. У Сумській області ворожі війська окупували село Андріївка.

Про це свідчать оновлені дані від DeepState, деталі передає 24 Канал.

Акутально По два просування в росіян і ЗСУ: карта ISW на 8 січня

Яка ситуація на Сумщині?

Аналітики поінформували, що ворожа армія змогла окупувати населений пункт Андріївка Хотінської громади в Сумській області.

Зазначимо, що ще 5 січня речник угруповання військ "Курськ" Олександр Невідомий повідомляв Суспільному, що село перебувало під контролем ЗСУ.

Карта фронту на Сумщині: дивіться мапу DeepState

Окрім того, російські окупаційні війська дистанційно мінують село Грабовське в Сумській області. За даними місцевих джерел, ворог намагається перетворити Грабовське на укріплений форпост. Для цього активно застосовуються FPV-дрони, якими здійснюються розвідка, скидання боєприпасів та дистанційне мінування території навколо села.

