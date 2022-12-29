Перевірте свій телефон: які Android та iOS додатки з Росії є в смартфонах українців
Джерело:OSINT-спільнота Molfar
OSINT-спільнота Molfar провела велика дослідження й проаналізувала найкращі мобільні додатки Android та iOS. Журналісти-розслідувачі знайшли причетність компаній-розробників чи номінальних власників застосунків до Росії.
Які додатки в смартфонах українців є потенційно небезпечними та неетичними, тому що вони створені або належать компаніям з Росії?
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Небезпека полягає у потенційній передачі приватних даних користувачів силовим структурам Росії, неетичним є перегляд реклами (для безплатних додатків) або пряма оплата послуг під час користування застосунками. З отриманих грошей компанії-власники платять податки терористичному режиму Путіна. Коштом цих податків надалі виробляються снаряди та ракети для війни проти України.
Як проводилось дослідження
- В усіх випадках дослідники встановлювали країну, до якої відноситься додаток, за розміщенням переважної (>50%) кількості складу компанії. Наприклад, якщо компанія зареєстрована на Кіпрі, але більшість розробників у Росії — це російська компанія. Інший приклад: компанія створена в Росії, але всі її члени покинули країну-терористку та переїхали до Польщі — така компанія в дослідженні отримувала статус польської. Причина та сама – податки. Платити податки в Польщі це нормально, платити податки в Росії – значить, фінансувати терористів.
- Було досліджено 45 найкращих ігор/додатків в певній категорії за українським регіоном завантажень. Тобто "найкращі" застосунки були автоматично сформовані платформою Google Play при аналізі Android-додатків та платформою AppStore при аналізі iOS-додатків автоматично на 1 грудня 2022 року по регіону Ukraine.
- Через співучасть республіки Білорусь в агресії проти України, білоруські застосунки позначені як потенційно небезпечні.
iOS та Android додатки та ігри: загальний огляд
iOS ігри та додатки, платні та безплатні
Найбільше російських застосунків у категорії платних додатків, цілих 8 проти 5 українських. На другому місці топу маємо український додаток – Топик під авторством Yaroslav Sherstyuk. Ще один додаток цього розробника обіймає сьому сходинку топу – MyGun.
На 11 сходинці – український Тест на загальні здібності від Igor Dyrda, 28 місце – METEO під авторством того ж Yaroslav Sherstyuk і 33 місце український додаток TouchRetouch від ADVA Soft GmbH – ця компанія хоч і зареєстрована в Німеччині, але її співробітники базуються в Україні. Отже, російських додатків більше, але позиції українських краще.
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У категорії безплатних ігор російських додатків 5, а українських лише 2. На п'ятому місці Erudite: Trivia Quiz Mind Game від Mioris LTD, і Tap Tap Dash від JOX Development на 42 сходинці.
У платних іграх російських додатків два, а український один – це Z.O.N.A Project X від Igor Migun.
У топі безплатних додатків є один російський застосунок, натомість українських додатків в рейтингу 12. Перше місце Світло, п'яте My Kyivstar, восьме Нова пошта, одинадцяте Prom Покупки: скидки и акции, 12 й 13 Privat24 – open to everyone та Дія, на 19 місці monobank — mobile bank online, на 21 My Vodafone, 29 місце – додаток Повітряна тривога, 32 місце – My lifecell, 38 місце – Uklon: More Than a Taxi та аж на 44 сходинці, але все одно в топі – Parimatch | Sports betting.
Російські iOS-додатки, які треба видалити зі смартфона:
- платні додатки: Электроник, Полиглот - Английские слова, Strelok Pro, GPS Tracker, Offline Maps, My Dictionary Pro, Полиглот 32 – Английский язык, Money Pro: Personal Finance AR, Handwritten Text;
- безплатні ігри: Fun Offline Games – No WiFi, Durak, Brain Games: Puzzle for adults, Gun Crusher: Smashing games, Jelly Run 2048;
- платні ігри: Doodle God, Peace, Death!;
- безплатні додатки: Lensa AI: Avatar, Photo Editor.
На першому місці по завантаженню в українських смартфонах є американські iOS-додатки, на другому – українські. А на третьому місці – російські.
Android ігри та додатки, платні та безплатні
Найбільше російських додатків у категорії безплатних ігор – 5 російських плюс 5 білоруських проти одного українського. На дванадцятому місці топу – GTA Ukraine : Car Simulator від SnZGames.
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У категорії платних ігор російських застосунків вже 4, а українських 3:
- на 21 місці The Sun: Origin від AGaming+;
- 25 місце Pocket Rogues: Ultimate від EtherGaming;
- і 29 місце Reporter - Scary Horror Game знову ж таки від AGaming+.
У платних додатках маємо 4 російських позиції проти 7 українських, тут без шансів. На другому місці TOPO від UkropSoft, на четвертому місці inCarDoc Pro | ELM327 OBD2 від inCarDoc і п'яте місце Ukrop виробництва UkropSoft (до речі військовий застосунок).
Наступні додатки в топі:
- 17 місце ЗНО 2023. Англійська мова від Hardworking Devs' Studio;
- 24 місце tvQuickActions Pro від tvDev;
- 33 місце Поправки виробництва UkropSoft;
- 42 місце OsmAnd+ — Maps & GPS Offline від OsmAnd.
У безплатних додатках російських позицій знову 4, але українських – 18.
Українські лідери безплатних застосунків для Android:
- 2 місце My Kyivstar: mobile services;
- 3 місце Prom.ua — інтернет-покупки;
- 6 місце Nova poshta;
- 7 місце My Vodafone;
- 8 місце Повітряна тривога;
- 9 місце SWEET.TV — live TV and movies;
- 11 місце Ощад;
- 13 місце Kyivstar TV: HD movies, TV;
- 17 місце Дія;
- 18 місце Privat24;
- 22 місце My lifecell;
- 24 місце ROZETKA — Online marketplace;
- 27 місце monobank — банк у телефоні;
- 28 місце MEGOGO - TV, Movies,Audiobooks;
- 34 місце Uklon - More Than a Taxi;
- 36 місце Tabletki.ua: пошук ліків;
- 40 місце Kharenergo all energy service;
- 41 місце Helsi.
На платформі Android українського контенту більше в порівнянні з iOS додатками та іграми.
Російські Android-додатки, які треба видалити зі смартфона:
- безплатні ігри: Fun Offline Games – No WiFi, Durak, Brain Games: Puzzle for adults, Gun Crusher: Smashing games, Jelly Run 2048;
- платні ігри: True Fishing (key), Vector Full, Angry Neighbor, Live or Die: Survival Pro;
- платні додатки: IPTV Pro, ReadEra Premium – ebook reader, Filmix, CVTz50;
- безплатні додатки: Mods for Melon Playground, Lensa: Pictures & Photo Editor, Joom. Shopping for every day, 3D Earth & Real Moon.
Android-додатки в українських смартфонах частіше за все українські, на другому місці застосунки компаній із США, а на третьому місці – знову російські продукти.
Android та iOS додатки: непрямі зв'язки з Росією
Безплатні додатки
У топ 45 обох платформ є програми не в російській локації, але пов'язані з Росією.
Android, RU:
- 12 місце Mods for Melon Playground – на його сайті була знайдена "яндекс-метрика".
- 28 місце. Lensa: Pictures & Photo Editor – на обох платформах серед безплатних програм є новий додаток від російської компанії Prisma Labs – Lensa.
- 31 місце. Joom. Shopping for every day – основний ринок – Росія, також засновники з Росії.
- 38 місце. 3D Earth & Real Moon – HQ розробника у рф.
iOS, RU:
- 2 місце. Lensa AI: Avatar, Photo Editor
Платні додатки
У топ 45 додатків потрапили й російські:
Android, RU:
- 13 місце. ReadEra Premium – ebook reader – розробник з Росії.
- 10 місце. IPTV Pro – розробник з Росії;
- 16 місце. Filmix – розробники з Росії.
- 33 місце. CVTz50 – спочатку сайт був російською мовою, а також скриншоти додатка в англійській версії були з російським інтерфейсом програми.
iOS, RU:
- 4 місце. Электроник – російська програма-довідник для радіоаматора.
- 16 місце. Полиглот і 32 місце – Полиглот – Английские слова – програми для вивчення мови російського розробника.
- 22 місце. Strelok Pro – додаток для балістичних розрахунків.
- 25 місце. GPS Tracker, Offline Maps – офлайн мапи.
- 29 місце. My Dictionary Pro – словник.
- 38 місце. Money Pro: Personal Finance AR – програма для фінансів.
- 39 місце. Handwritten Text – юрособа в США, але компанія заснована у Росії.
Безплатні ігри
У топ 45 є і російські ігри.
Android, RU:
- 2 місце. Fun Offline Games - No WiFi – всього 2 співробітники з Росії.
- 17 місце. Durak - розробник переїхав в Угорщину у 2022, але до цього жив та працював у Росії.
- 21 місце. Brain Games: Puzzle for adults – HQ компанії у Росії.
- 22 місце. Gun Crusher: Smashing games – юрособа розробника зареєстрована закордоном, а пошта – mail.ru.
- 23 місце. Jelly Run 2048 – компанія зареєстрована на Кіпрі, співробітники переважно з Росії.
iOS, RU:
- 15 місце. Durak – Card Game и 21 місце. Durak Online card game – розробник переїхав в Угорщину у 2022, але до цього жив та працював у Росії.
- 22 місце. Shadow Fight 2 и 35 місце. Standoff 2 – компанія зареєстрована на Кіпрі, співробітники переважно з Росії.
- 39 місце. Homescapes – гра від Playrix, котрою володіють росіяни, імовірно, з російським громадянством в Ізраілі – брати Бухман. У компанії були офіси як у Росії, так і в Україні.
Платні ігри
У топ 45 додатків потрапили й російські:
Android, RU:
- 14 місце. True Fishing (key) – російський розробник.
- 39 місце. Vector Full – компанія зареєстрована на Кіпрі, але співробітники у Росії.
- 40 місце. Angry Neighbor – російський розробник.
- 44 місце. Live or Die: Survival Pro – компанія зареєстрована в Естонії, штаб-квартира імовірно у Росії.
iOS, RU:
- 28 місце. Doodle God – компанія зареєстрована в Великій Британії, але співробітники перебувають у Росії.
- 31 місце. Peace, Death! – розробник з Росії.
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